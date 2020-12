Galbiate e la sfiducia al sindaco, il M5S tira dritto: “Chi lo difende non conosce”

Mozione di sfiducia al sindaco di Galbiate, i Cinque Stelle ribadiscono la scelta

“Gli interventi a favore del sindaco? Espressi da chi non ha contezza della situazione”

GALBIATE – Sarà discussa nel prossimo consiglio comunale di Galbiate la mozione di sfiducia al sindaco Montanelli presentata dal Movimento Cinque Stelle dopo che il voto del Dup ha palesato una situazione di crisi interna alla maggioranza, già risicata nei numeri dopo l’uscita dell’ex assessore Cristina Tentori.

Il PD (con l’on. Gian Mario Fragomeli e sindaco Antonio Rusconi di Valmadrera) ma anche la Lega provinciale erano intervenuti nei giorni scorsi per evitare che si aprisse una crisi politica nel municipio galbiatese e quindi il ritorno al voto. Un appello che i Cinque Stelle hanno rispedito al mittente, in una lettera che pubblichiamo di seguito.

“Apprendiamo da fonti giornalistiche che alcuni esponenti politici, di svariati schieramenti, compresi Sindaci dei comuni limitrofi e parlamentari locali, hanno assunto una posizione favorevole a sostegno dell’attuale Sindaco di Galbiate.

Noi del MoVimento 5 Stelle Galbiate riteniamo quantomeno singolare vedere che persone che non sono minimamente a conoscenza delle dinamiche politiche di Galbiate si pronuncino per partito preso nei confronti del Sindaco Montanelli!

A nostro avviso, i sostenitori del Sindaco non hanno alcuna contezza delle dinamiche politiche galbiatesi, anche perché se ne fossero a conoscenza non potrebbero che schierarsi apertamente dalla parte della cittadinanza che per loro stessa missione istituzionale deve essere l’unico faro a cui porre attenzione e rispetto.

Basta citare alcune questioni ampiamente dibattute per non avere dubbi sull’alto senso di responsabilità che ha contraddistinto il nostro Gruppo Consiliare dal momento in cui ha deciso di presentare la mozione di sfiducia verso un’Amministrazione comunale ineluttabilmente giudicata dalla storia di alcuni atti sciagurati da loro voluti e politicamente intrapresi (alcuni esempi: Villa Serena, Antenna Villa Vergano, Fondo Locale, mancata convocazione di Commissioni Consiliari, mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale, solo per citarne alcuni…).

Siamo certi che se gli estimatori di Montanelli fossero anche solo minimamente a conoscenza di alcune delle vicende elencate, cambierebbero immediatamente idea.

Del resto gli attestati di stima, le azioni di supporto e le parole di ringraziamento arrivati in queste settimane da parte di tanti cittadini non fanno altro che darci assoluta conferma sulla bontà delle nostre azioni messe in campo nell’esclusivo interesse esclusivo della cittadinanza. Quella cittadinanza a cui tutti i Consiglieri comunali devono rispondere in termini di operato e che li investe di un dovere istituzionale, etico e morale indissolubile”.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Galbiate