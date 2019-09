Galbiate. Reddito di Cittadinanza per 28 cittadini, M5S: “Avviare lavori socialmente utili”

Reddito di Cittadinanza per quasi una trentina di residenti a Galbiate

I 5 Stelle a Galbiate sollecitano il Comune: “Deve attivare progetti di presa in carico sociale”

GALBIATE – A quasi sette mesi dall’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, si entra nella ‘fase 2’ della misura di sostegno alle persone in condizioni di difficoltà, ovvero le convocazioni nei centri per l’impiego dei beneficiari, per essere inseriti nella ricerca di un posto di lavoro.

A Galbiate, i Cinque Stelle, in un’interrogazione, insistono con l’amministrazione comunale affinché avvii le procedure amministrative per l’istituzione di progetti di presa in carico sociale e per la predisposizione di lavori di pubblica utilità. A Galbiate ad oggi sono state fatte 28 domande per il reddito di cittadinanza.

“Abbiamo depositato un’interrogazione per chiedere all’amministrazione come intende procedere e chi se ne occuperà . I beneficiari dovranno svolgere per 8 ore settimanali lavori socialmente utili. C’è già un idea, un percorso, che l’amministrazione ha individuato? Il gruppo Movimento 5 Stelle Galbiate è disponibile a dare ulteriori chiarimenti e a confrontarsi per cercare le soluzioni migliori per questi cittadini”.

Nell’interrogazione, i ‘grillini’ ricordano che “l’articolo 15° comma – del decreto 4/2019 convertito in legge stabilisce che i beneficiari del reddito di cittadinanza, per continuare a percepire il sostegno economico riconosciuto a titolo di reddito di cittadinanza, quindi coloro che siglano il Patto per il lavoro o per l’inclusione sociale, hanno il dovere di svolgere lavori di pubblica utilità, della durata di 8 ore a settimana, se non vogliono perdere il beneficio. Quest’obbligo potrà essere operativo solamente una volta che il Comune di residenza abbia predisposto le procedure amministrative utili per l’istituzione di questi progetti i quali dovranno essere successivamente comunicati in un’apposita sezione presente sul sito ufficiale del reddito di cittadinanza”.