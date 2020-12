Galbiate. Sfiducia al sindaco, il PD addita la Lega e guarda avanti

Il circolo Pd di Galbiate commenta la caduta del sindaco Montanelli

Il mancato appoggio di Rusconi (candidato in quota Lega) ha creato le condizioni della sfiducia

GALBIATE – A qualche giorno dal commissariamento del Comune di Galbiate, dopo la sfiducia al sindaco Pier Giovanni Montanelli, interviene il segretario cittadino del PD, Giuseppe Visconti che ha espresso i propri auguri al commissario prefettizio Laura Maria Motolese.

“Purtroppo la crisi, che prende le mosse nel maggio scorso, in piena pandemia, dall’improvviso ritiro delle deleghe all’assessore Cristina Tentori, ha avuto in questi gioni il più che prevedibile epilogo con la fuori uscita dalla maggioranza del consigliere Andrea Rusconi, all’epoca candidatura di quota Lega, ha creato le condizioni per l’approvazione della sfiducia”.

La Lega provinciale si era però unita agli appelli arrivati da diversi esponenti del centrosinistra affinché l’amministrazione comunale potesse continuare il suo mandato in questo momento difficile per l’emergenza sanitaria.

“Non è più tempo di guardare al passato – dice Visconti – e come circolo di Galbiate saremo attenti alle proposte che verranno avanti, a sostenere programmi e persone che esprimeranno valori affini a quelli propri del centrosinistra, e che meglio sapranno intercettare i bisogni della cittadinanza”.