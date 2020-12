Galbiate, verso la crisi politica, mozione di sfiducia al sindaco. Fragomeli media

Amministrazione comunale in bilico a Galbiate, il M5S chiede la sfiducia

L’appello di Fragomeli (PD): “In questo momento difficile bisogna superare i contrasti”

GALBIATE – Una crisi innescata a maggio, con l’uscita dalla maggioranza dell’allora assessore Cristina Tentori, e che rischia di culminare nei prossimi giorni con la mozione di sfiducia al sindaco Piergiovanni Montanelli presentata dal Movimento Cinque Stelle: è la tormentata vicenda dell’amministrazione comunale di Galbiate oggi sempre più in bilico.

La frattura si era aperta in primavera con la revoca dell’incarico in giunta alla Tentori che ha deciso quindi di fondare un proprio gruppo consiliare distinto insieme al consigliere Alessandro Tentori.

Sei consiglieri per Agenda Galbiate, all’opposizione quattro del Movimento Cinque Stelle e due del neonato gruppo Galbiate Cambia: numeri risicatissimi per la maggioranza che non hanno tenuto in occasione del voto per il Dup (il documento unico di programmazione) con soli cinque voti a favore e sette astensioni.

“La maggioranza non c’è più” affermano dal Movimento Cinque Stelle che hanno deciso di presentare una mozione di sfiducia che dovrà ora essere discussa e messa ai voti.

Fragomeli: “Serve un’amministrazione stabile in questo momento”

“Confido che, nei giorni che ci separano dalla discussione in Consiglio, si possa riaprire un confronto all’interno del gruppo di maggioranza e, in particolare, nel centrosinistra”.

Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese e Capogruppo PD in Commissione Finanze alla Camera.

“Penso sia doveroso, ancor più in una fase drammatica come quella che stiamo vivendo – prosegue Fragomeli – fare tutti gli sforzi per superare i contrasti e mantenere un’Amministrazione stabile ed efficace che possa lavorare e trovare soluzioni ai problemi dei Galbiatesi. In queste settimane, alla stregua dei tanti interventi che abbiamo approvato a livello nazionale in sostegno e supporto a imprese e persone, non può certo sfuggire il ruolo operativo e diretto dei Sindaci, i quali rappresentano un punto di riferimento per i propri concittadini”.

“Infine – conclude – colgo l’occasione per evidenziare la capacità e la puntualità del sindaco Montanelli nel propormi sollecitazioni e interventi sempre rivolti al bene della comunità galbiatese, dei quali mi sono poi occupato in qualità di parlamentare del territorio».