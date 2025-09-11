Maltempo a Bulciago, Fragomeli: “Regione intervenga per la vasca di laminazione”

Nell’ex miniera una vasca per evitare gli allagamenti della strada e della ferrovia

“C’è la possibilità di far confluire le acque piovane in una grande area di escavazione minerale”

BULCIAGO – “Quello è un punto che, negli ultimi anni, si allaga sempre, con la differenza che stavolta ha addirittura portato via la massicciata. Per fortuna i Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il treno evitando un disastro. Ma è chiaro che la situazione è complicata, che sollecita un intervento nuovo e risolutivo. Avevo posto il problema in Commissione Ambiente e, nei giorni scorsi, ho inviato al suo presidente una lettera chiedendo una convocazione dove parlare del futuro di quell’area. Ora bisogna fare subito qualcosa”.

Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, interviene sull’allagamento avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì, a Bulciago dove la forza dell’acqua ha eroso la massicciata sotto i binari. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno bloccato un treno di passaggio sulla tratta della linea Milano-Monza-Molteno-Lecco.

“Il fatto è dovuto chiaramente a un forte flusso di acqua che c’è stato nella notte e nella mattina e ha portato via tutta la parte sottostante ai binari – ha detto Fragomeli dopo un sopralluogo -. Il tema sfidante è però anche per Regione Lombardia, perché a fianco c’è l’area mineraria, zona di escavazione ormai prossima al termine. Ho chiesto a Regione di valutare, nel rinnovo della concessione mineraria e del successivo ripristino ambientale, che si superi l’ipotesi di un riempimento di terra e si dia largo spazio a una vasca di laminazione per evitare che troppa acqua arrivi sulle strade, la 342 e quella sottostante comunale, e sui binari ferroviari. Lì a fianco abbiamo una valvola di sfogo e la possibilità di far confluire le acque piovane in una grande area di escavazione minerale, quindi in sostanza una grande fossa. È l’unico modo per evitare i danni, come purtroppo è accaduto stamattina sulla linea ferroviaria”.

“Pertanto, sfruttiamo l’imminente scadenza della concessione per le attività relative alla Miniera Gambaione di Holcim Spa. Per questo mi sembra opportuno confrontarci con la Direzione generale Ambiente per conoscere lo stato di avanzamento del rinnovo della concessione in virtù del recupero ambientale dell’area. I fatti di oggi chiedono un’accelerazione per creare vasche di laminazione. Per fortuna, abbiamo uno spazio fisico per farle, una situazione ottimale per intervenire. Facciamolo. E Regione ha la possibilità di programmarlo in quanto il recupero ambientale delle ex aree di estrazione mineraria sono di sua approvazione”.