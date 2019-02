LECCO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del deputato leghista Eugenio Zoffili, presidente del Comitato Bicamerale Immigrazione, controllo delle frontiere e vigilanza su Europol, in merito alla realizzazione di una moschea a Costa Masnaga.

“La moschea a Costa Masnaga non s’ha da fare. E’ pura follia. Da mesi mi sto occupando del caso insieme al collega deputato leghista Roberto Paolo Ferrari rispondendo alle legittime preoccupazioni del sindaco Giuseppe Costanzo del limitrofo Comune di Lambrugo e coordinandoci con l’assessore regionale Pietro Foroni, che sta approfondendo la questione. Non lasceremo un centimetro di spazio per l’edificazione di una nuova struttura a servizio della comunità islamica. E’ innanzitutto un’infelice scelta urbanistica dell’Amministrazione di Costamasnaga, che ha individuato un prato alla periferia del suo territorio, in un’area dove la sorveglianza è impossibile e che provocherebbe danni anche ai Comuni vicini giustamente insorti”.

“Ma non è tanto una questione di piano regolatore quanto soprattutto un problema grave di sicurezza e coesione sociale come dimostrano le indagini dell’antiterrorismo che proprio in provincia di Como hanno smantellato per ben due volte cellule riferibili alla galassia del fondamentalismo di matrice islamica oltre che fatto emergere inquietanti finanziamenti verso la Siria tramite il meccanismo dei money transfer. Con questo non vogliamo criminalizzare tutta la comunità islamica del nostro territorio anche se in tutti questi anni ci saremmo aspettati manifestazioni e prese di distanza più esplicite nei confronti della violenza jhiadista. Questa moschea non s’ha da fare. A breve presenterò un’interrogazione parlamentare urgente affinché sia tenuta alta la guardia sui pericoli che corre il nostro territorio”.

In un precedente articolo, il sindaco di Costa Masnaga aveva spiegato le ragioni di quel progetto, che punta a risolvere una situazione di degrado urbano e di problemi viabilistici nel centro del paese, dove già oggi esiste una moschea.

