Fissata la data del consiglio di insediamento della nuova amministrazione comunale

L’ex sindaco Usuelli sarà il capogruppo di maggioranza. Gemetto vice sindaco con delega ai lavori pubblici

NIBIONNO – La Giunta è già stata scelta, così come anche la data del consiglio comunale di insediamento, fissato per giovedì 14 ottobre alle 20.30. Non ha certo perso tempo il neo sindaco Laura Di Terlizzi che, a nemmeno 48 ore dall’elezione come primo cittadino nibionnese, ha già comunicato composizione della Giunta e deleghe a seguito di una riunione serale avvenuta martedì sera.

Roberto Gemetto sarà il vice sindaco e avrà la delega a lavori pubblici, sicurezza, ecologia e protezione civile. Settori in cui potrà contare sulla collaborazione dei consiglieri Gianluca Bulanti e Marco Beccalli. Confermata al bilancio Marta Casiraghi, affiancata proprio dal sindaco mentre Milena Magni si occuperà di sociale e welfare, insieme alle consigliere Maria Riva e Giuseppina Riva. A Davide Biffi l’assessorato all’istruzione, cultura, sport e tempo libero, accompagnato dal consigliere Claudio Usuelli. L’ex sindaco sarà anche il capogruppo di Tutti insieme per Nibionno.

Di Terlizzi tiene a precisare: “Il resto della squadra, ovvero i consiglieri non eletti e i sostenitori attivi, su cui tanto abbiamo fatto affidamento durante la campagna elettorale sono stati divisi in base alle loro capacità, attitudini e facoltà come collaboratori dei diversi assessori”.