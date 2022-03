Eletto il nuovo direttivo dell’associazione “Insieme per Oggiono”

Giuseppe Crippa nuovo presidente. Lunedì sera una riunione aperta alla cittadinanza

OGGIONO – Si svolgerà questa sera, lunedì, alle 21 al centro anziani di via Lazzaretto, la prossima riunione aperta a tutti del neo eletto direttivo di “Insieme per Oggiono“, che resterà in carica per il prossimo triennio 2022/2024. Si tratta dell’associazione che ha dato vita alla lista di centrosinistra che ha portato alla vittoria l’attuale sindaco Chiara Narciso.

Il Consiglio è stato eletto nell’assemblea di lunedì 14 febbraio e si è riunito per la prima volta giovedì 24 febbraio, attribuendo le cariche e i compiti al proprio interno.

Di seguito la sua composizione:

Giuseppe Crippa (Presidente)

(Presidente) Alessandro Faini (Vice Presidente)

(Vice Presidente) Loretta Redaelli (Consigliere)

(Consigliere) Raffaele Straniero (Consigliere).

E’ stato confermato nella carica di Tesoriere Valter Sala e, a supporto del Consiglio, rimane il contributo di Enrico Brambilla come Segretario.

“Ringraziamo i consiglieri dimissionari (Pirola Matteo, Rusconi Daniela, Giacomo Zanardi e il presidente uscente Cristian Sangiorgio), alcuni dei quali hanno contribuito molto significativamente alla vita dell’Associazione dal lontano 2009, perché hanno permesso all’Associazione di proseguire sino ad oggi, in questi anni di pandemia difficili per la vita di diverse realtà come la nostra – spiegano dal gruppo – Abbiamo sin da ora costituito un gruppo di lavoro in cui ci sono altri tre soci attivi e operativi con funzioni diverse in supporto (prezioso) all’Associazione (Davide Corabi, Giacomo Zanardi, Pietro Riva). Altre persone hanno espresso il desiderio di collaborare per compiti specifici”.

“Ogni contributo – aggiungono – è davvero importante, a partire in primis dalla partecipazione alla vita associativa, che si esprime anche attraverso le riunioni mensili, tendenzialmente il primo lunedì del mese”.