Oggiono. Dopo le dimissioni di Panzeri, Michele Negri nominato vicesindaco

La nomina del sindaco Chiara Narciso dopo le dimissioni di Cesare Panzeri

Negri entra in Giunta come vicesindaco e assessore

OGGIONO – Michele Negri, già consigliere con delega ai Servizi Sociali, entra a fare parte della Giunta guidata da Chiara Narciso come assessore e vicesindaco.

La nomina, firmata dal sindaco venerdì pomeriggio con apposito decreto, segue le dimissioni dell’ex vice Cesare Panzeri, assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, dovute a motivi personali.

“Rispetto la scelta di Panzeri – ha commentato Narciso – e lo ringrazio per il lavoro e l’impegno messo in questo anno insieme. Resterà comunque in consiglio comunale a supporto del gruppo”.

“La nomina di Michele Negri – ha aggiunto – mi è sembrata la naturale evoluzione della mia Giunta, avendo, come consigliere, sempre lavorato con impegno e qualità nell’ambito dei Servizi Sociali, in particolare modo durante l’emergenza Covid”.

Come spiegato, le deleghe ai Lavori Pubblici e all’Ambiente passeranno proprio al sindaco.