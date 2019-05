Il candidato della Lega a Oggiono presenta la sua squadra

All’incontro anche l’ex governatore Roberto Maroni

OGGIONO – “Se la Lega è oggi all’amministrazione della nostra città è grazie a chi ci ha creduto fin dalla nascita del partito, a chi si è candidato nel 1990 con il simbolo del partito. Cinque di loro furono eletti in Consiglio Comunale, tra questi c’era Ferdinando Ceresa”.

Il sindaco uscente Roberto Ferrari presenta il suo successore designato, non un erede perché, ha spiegato lo stesso primo cittadino di Oggiono, “è stato ‘Pucci’ ad insegnarmi al mio ingresso in Comune nel 1995, da lui ho raccolto il testimone di capogruppo ed ora idealmente lo restituisco nelle sue salde mani. In questi anni, la sua esperienza ha garantito la stabilità e la capacità di ben amministrare il nostro Comune. Ora potrà svolgere questo ruolo in prima persona”.

Continuità è la parola chiave della sfida della Lega a Oggiono e Ferrari, nonostante l’impegno in Parlamento, resterà al fianco di Ceresa a capo della lista dei dodici candidati consiglieri presentati sabato sera in Sala Consiliare.

Un appuntamento che ha visto anche la presenza di Roberto Maroni, ex presidente di Regione Lombardia, sabato a Lecco per promuovere il suo ultimo libro e che ha promesso di tornare ad Oggiono per festeggiare il neosindaco in caso di elezione. “Per la Lega è importante, non solo essere a Roma, prima viene il governo del territorio – è intervenuto l’ex governatore lombardo – Essere sindaco significa metterci la faccia, assumere un impegno sociale nei confronti dei propri cittadini. Questo è ciò che ha fatto crescere la Lega, questa è la sua grande forza”.

Ceresa è un leghista della prima ora, “ha fatto tanto per il movimento, anche nei momenti più difficili” ha ricordato Antonello Formenti, consigliere regionale del Carroccio. “Nella nostra provincia, credo di essere il legista più vecchio, per adesione al partito” conferma lo stesso Ceresa che ha ringraziato Ferrari per i dieci anni alla guida di Oggiono.

“Roberto rappresenta le due colonne della nostra campagna elettorale: la continuità con l’amministrazione uscente e il simbolo della Lega che ci ha sempre contraddistinto e non poteva essere altrimenti anche in queste elezioni – ha spiegato Ciresa guardando agli ex alleati di Forza Italia e FDI – qualcuno potrebbe dirci che in questi anni abbiamo governato in una coalizione, vero ma non c’è mai stata discussione perché dall’altra parte vi era la totale assenza. Si dice che il segreto della felicità sia la libertà, per essere liberi serve il coraggio. Noi lo abbiamo avuto”.

Dell’amministrazione uscente la Lega ricandida, oltre a Ferrari, anche un assessore, Moreno Andreotti, e un consigliere comunale, Nadia Teruzzi.

Completano la lista volti nuovi al loro esordio in politica, di età e professionalità differenti: si tratta di Giovanni Benincasa, 44enne odontotecnico e rappresentante comunale in Pro Loco, Monica Bonfanti, 51enne libera professionista, Luigi Bono, 44enne informatico, Annalisa Comi, 60enne ex lavoratrice del mondo della moda, Geatana Lattanzi, 66enne professoressa, Marco Molteni, 23enne geometra, Antonio Palianti, 26enne imprenditore, Anna Paieri, 34enne imprenditrice, Zelda Zappa. 22enne laureanda in design.