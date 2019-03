Abbey Road a Oggiono, i candidati della Lega imitano i Beatles

Iniziata sui social la campagna elettorale di Ferdinando Ceresa

OGGIONO – L’attraversamento pedonale è non quello di fronte ai noti studios di Londra ma di piazza Garibaldi, eppure si prospetta come decisamente ‘rock’ questo inizio di campagna elettorale per Ferdinando Ceresa a Oggiono.

I FAB4 a Oggiono 🙂 Pubblicato da Ferdinando Pucci Ceresa su Sabato 9 marzo 2019

Il candidato della Lega Nord, insieme alla squadra composta da Nadia Teruzzi, Moreno Andreotti e il sindaco uscente Roberto Ferrari, ha lanciato su Facebook il video dove i quattro interpretano la nota copertina dei Beatles e pochi giorni dopo lo stesso quartetto del Carroccio immortalati come i supereroi de “I Fantastici Quattro”

Lo stesso Ceresa, in occasione della Giornata Mondiale della Donna, aveva promosso delle lezioni gratuite di autodifesa.