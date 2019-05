Oggiono torna al centrosinistra: la vittoria di Chiara Narciso

Sorpresa a Oggiono dove la Lega cede alla candidata del centrosinistra

Distacco di oltre duecento voti , Chiara Narciso è il nuovo sindaco

OGGIONO – Applausi, abbracci e lacrime di gioia: l’emozione è incontenibile a Oggiono all’arrivo di Chiara Narciso, accolta così al seggio alle scuole.

E’ l’emozione di una vittoria quasi inattesa per il centrosinistra, all’indomani del trionfo della Lega alle Elezioni Europee con oltre il 45% delle preferenze. Eppure la candidata di Insieme per Oggiono, una giovane mamma, è riuscita nell’impresa di riportare al centrosinistra Oggiono, che per due mandati è stata la roccaforte del Carroccio del sindaco e parlamentare Roberto Paolo Ferrari.

VIDEO – Chiara Narciso accolta dalla sua squadra all’annuncio della vittoria

“Un risultato inatteso, non me lo immaginavo e sono ancora più contenta anche per questo motivo – ha commentato il neo sindaco – Un ringraziamento agli oggionesi andati oltre alle appartenenze politiche, io sono motivata e ce la metterò tutta per amministrare bene. Grazie anche alla mia squadra, il rapporto di amicizia che si è creato è sicuramente un valore aggiunto per lavorare bene”.

I due sfidanti, Ferdinando Ceresa della Lega e il vicesindaco uscente Lamberto Lietti candidato nella civica Per Oggiono (sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia), hanno raggiunto i seggi per stringere la mano alla vincitrice.

“Alle Europee il voto è stato forte e politico, a livello locale invece non è stato così, c’è stata una divisione che probabilmente ci ha penalizzato ma non voglio cercare scuse, i voti si contano, Chiara ha vinto e le auguro buon lavoro” ha commentato Ceresa.

Visto il risultato della Lega alle Europee era abbastanza scontato il risultato ma sono soddisfatto, ho ottenuto una buona percentuale di voti e da solo, senza alcun simbolo alle spalle – è intervenuto Lietti – Io e la mia squadra abbiamo fatto il massimo. Chiaro che se non vi fosse stata quella scelta di gennaio – la divisione nel centro destra e la corsa con due candidati – forse avremmo avuto un risultato diverso. Preferisco però perdere solo che arrivare primo con una squadra non coesa”.

“Dispiace perché personalmente e come Fratelli d’Italia abbiamo creduto nella capacità amministrativa di Lamberto Lietti e nel programma – ha sottolineato Elena Ornaghi, assessore uscente e esponente di FDI – Credo che la nostra lista abbia costituito un voto ragionato, lo si vede dalle preferenze, quindi il valore civico della nostra lista è stato compreso. Resta la soddisfazione per il risultato delle Europee che ci ha visto raddoppiare i voti delle politiche dello scorso anno. Significa che, macinando, i risultati arrivano”.

La festa è ora del centrosinistra che si stringe intorno al suo sindaco: “Abbiamo lavorato tanto e siamo soddisfatti – ha commentato Matteo Pirola, coordinatore di Insieme per Oggiono – i cittadini hanno premiato la nostra presenza così assidua sui territori e ora, dopo le elezioni, vogliamo continuare su questa strada”