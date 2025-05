“Patto per il Nord” si presenta, pronto a rilanciare le istanze autonomiste del Nord

“Vogliamo tornare ad essere il ‘sindacato’ del Nord”

Presentazione giovedì sera a Oggiono, alla presenza di Paolo Grimoldi, Roberto Bernardelli, Giovanni Colombo e degli ex sindaci leghisti Lorenzo Bodega e Andrea Robbiani

OGGIONO – A Oggiono, in un clima informale ma denso di significato politico, si è tenuta la presentazione ufficiale del movimento “Patto per il Nord”, che si è insediato ieri sera (giovedì) a livello provinciale alla presenza di numerosi volti noti del panorama politico locale e nazionale. Un’iniziativa che segna, simbolicamente, una rinascita: sotto le ceneri della prima Lega Lombarda prende forma questo nuovo soggetto politico, intenzionato a raccogliere e rilanciare le istanze autonomiste del Nord che, secondo i promotori, sono state abbandonate e fors’anche tradite da Matteo Salvini.

All’incontro hanno preso parte il Segretario federale Paolo Grimoldi e il presidente federale, il dottor Roberto Bernardelli, che hanno accompagnato la nascita della nuova realtà associativa, ribadendone l’ambizione: dare voce alle esigenze territoriali troppo spesso, a loro dire, dimenticate dal panorama politico attuale.

A illustrare i pilastri fondanti del movimento è stato Giovanni Colombo, responsabile provinciale e del tesseramento federale. “Oggi nessuna forza politica parla più di Nord e di federalismo, fiscalità, infrastrutture, lavoro, burocrazia e altro”, ha dichiarato Colombo con toni fermi ma preoccupati. L’intento, ha spiegato, è tornare a essere “il sindacato del Nord”, riprendendo le battaglie originarie legate alla valorizzazione del territorio e alla richiesta di maggiore autonomia decisionale ed economica.

Durante la serata è arrivata anche l’adesione ufficiale dell’ex sindaco di Lecco, Lorenzo Bodega, che ha sottolineato i temi per lui centrali: “Sicurezza, infrastrutture, parcheggi, lavoro ed eventi culturali di popolo”. Una visione concreta e radicata nei bisogni quotidiani dei cittadini, quella espressa dall’ex primo cittadino, che ha ribadito la necessità di mettere al centro il territorio e le sue specificità.

Ha partecipato all’incontro e annunciato la propria adesione anche Andrea Robbiani, ex sindaco di Merate, altro nome di peso nella scena politica lecchese. Il movimento punta ora a strutturarsi capillarmente sul territorio, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, soprattutto a livello amministrativo. Il lavoro organizzativo prenderà avvio fin da subito, con l’obiettivo di creare una rete solida e rappresentativa.

“Patto per il Nord” si propone quindi come una nuova voce, forse nostalgica di una certa idea di autonomia, ma determinata a rimettere il Nord al centro dell’agenda politica. “Il nostro territorio si arricchisce di una nuova realtà politica che favorirà sicuramente aspetti importanti per il bene comune del Nord, ancora oggi visto come la gallina dalle uova d’oro“, è stato sottolineato nel corso dell’incontro.

Lo sguardo è già rivolto anche alle elezioni comunali di Lecco, in programma per il 2026, considerate un banco di prova fondamentale per mettere alla prova idee, proposte e squadra sul territorio.