Rigenerazione Urbana: evento a Cassago con Verga e Lavelli

Giovedì 2 febbraio alle 21.15 nella sala civica Oriano a Cassago

L’incontro è organizzato dal Terzo Polo lecchese (Azione-Italia Viva)

CASSAGO – Gianni Verga, ingegnere libero professionista, è uno dei maggiori esperti regionali sul tema della Rigenerazione Urbana. Ex Assessore Regionale, Provinciale e Comunale a Milano, è stato Presidente della Fondazione Stelline e del collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, oggi è coordinatore del CODE (Comitato degli Esperti) per la revisione del Piano Territoriale di Regione Lombardia.

Con lui anche Eleonora Lavelli, giovane avvocato in un importante studio di Milano ed esperta in diritto urbanistico. Lavelli, consigliere comunale ad Imbersago, è anche candidata alle prossime elezioni regionali nella Lista del Terzo Polo (Azione – Italia Viva).

Lavelli e Verga discuteranno e mostreranno la rilevanza del tema della rigenerazione urbana nella serata dal titolo “Rigenerazione Urbana perché ci riguarda?”. Un ambito tecnico e complesso, ma collettivo e fondamentale per comprendere come generare nuovi spazi ed opportunità in numerosi centri, anche nel territorio lecchese. Appuntamento giovedì 2 febbraio alle 21.15 nella sala civica Oriano a Cassago Brianza.