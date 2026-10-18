Rogeno. Approvata la variazione di bilancio: interventi su viabilità, manutenzione e sostegno alle famiglie

Stanziamenti per rotatoria vicino alla Nostra Famiglia, palestra e nuovi lampioni a led
Risorse anche per la prevenzione del dissesto idrogeologico e il post-scuola
ROGENO – Interventi sulla viabilità stradale, manutenzione degli edifici pubblici, risparmio energetico e sostegno alle famiglie. Sono le principali destinazioni delle risorse previste dalla variazione di bilancio sottoposta al Consiglio comunale di Rogeno nella seduta di venerdì 16 ottobre.
Tra le voci più consistenti figurano i 45 mila euro destinati alla Provincia come contributo per la realizzazione della rotonda in prossimità della Nostra Famiglia. La variazione assicura la copertura finanziaria della quota comunale per l’opera, alla quale era dedicato anche un successivo punto all’ordine del giorno della seduta di Consiglio.
Sul fronte della viabilità, cresce inoltre lo stanziamento per l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica: ai precedenti 80 mila euro se ne aggiungono 33 mila, portando la disponibilità complessiva a 113 mila euro per l’appalto per la nuova illuminazione a LED, con l’obiettivo di migliorare la visibilità sulle strade e contenere i consumi energetici e i costi di gestione.
Un altro investimento significativo interessa il Palarogeno, per il quale sono previsti 44 mila euro destinati all’intervento nell’ambito del Conto Termico. A queste risorse reperite da oneri di urbanizzazione si aggiungerà il contributo del Gestore dei servizi energetici. La variazione recepisce anche due finanziamenti provinciali per la prevenzione del dissesto idrogeologico e gli interventi sul reticolo idrico minore nell’ambito del progetto “Fiumi Sicuri”.
Per i servizi alle famiglie viene previsto uno stanziamento di 1.500 euro a sostegno del post-scuola del martedì pomeriggio. Il contributo comunale accompagna il progetto “di martedì”, sviluppato dall’Istituto Comprensivo, che in merito ha ottenuto un finanziamento partecipando al bando di una fondazione bancaria.
“Strade più sicure, strutture più efficienti e servizi più vicini alle famiglie: è su questi obiettivi che Rogeno indirizza le nuove risorse del bilancio comunale”.
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