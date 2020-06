Airuno, il sindaco: “Presto rinforzi alla Polizia Locale, senza Covid avremmo fatto prima”

Il sindaco di Airuno, Alessandro Milani, interviene sulla questione della Polizia Locale

Un solo agente che andrà in pensione. “Impossibile fino ad ora fare concorsi o trovare sostituiti”

AIRUNO – “Come di nostra consuetudine accettiamo volentieri le critiche di tutti anche quando con un po’ di buona volontà si potrebbero evitare per non finire solo nella inutile e sterile polemica.

Dal 26 Maggio il Sindaco ha assunto la responsabilità delle funzioni della Polizia Locale, in previsione del pensionamento dell’unico agente attualmente in servizio e per poter dunque sbrigare le pratiche amministrative necessarie e di competenza.

Prima dell’emergenza sanitaria Covid19 (ancora non conclusa), il Comandante della Polizia aveva chiesto la mobilità volontaria ed ottenuto il trasferimento presso un altro Comune. Intendiamo precisare che, salvo casi particolari o di emergenza, alla nostra Amministrazione piace tener conto della volontà di un dipendente nel voler fare una nuova esperienza lavorativa.

Inoltre, nel corso dell’emergenza Covid, è stato purtroppo impossibile svolgere il concorso bandito dalla Provincia e previsto nei primi mesi dell’anno così come trovare sostituiti già di ruolo presso altri Comuni, perché tutti impegnati nello straordinario controllo del territorio del proprio Comune.

Proprio per questo, abbiamo chiesto il supporto ai Carabinieri ed alla Polizia, che avete visto presenti anche sul nostro territorio.

In aggiunta alle difficoltà di varia natura ed ai rallentamenti burocratici causati dall’emergenza sanitaria in corso, abbiamo dovuto ricorrere ad una importante modifica allo Statuto Comunale (art.20) mediante l’inserimento del comma 3 dell’art.110, propedeutica al fine di prevedere forme flessibili per la copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale e della nuova formulazione dell’art. 110 del D Lgs. n. 267/2000.

Nel Consiglio Comunale del 19 Giugno, si è provveduto ad approvare tale modifica e dopo i 30 giorni di pubblicazione, si potrà procedere con un secondo passaggio burocratico per poter poi procedere, in ultima e terza fase, con l’opportuna selezione per individuare la figura idonea al ruolo, in base alle candidature.

Per quanto riguarda il presidio del territorio comunale da martedì entrerà in servizio il primo dei due agenti che, ad orario parziale ed alternandosi, copriranno le nostre necessità per il prossimo periodo.

Essendo state, infine, riaperte le procedure concorsuali potremo avere un nuovo agente in pianta stabile. Riassumendo, per Settembre avremo un Comandante e due agenti di supporto. Potevamo anticipare i tempi? Forse sì, se non ci fosse stato il corona virus, certamente.”

Il sindaco Alessandro Milani