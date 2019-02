Maestra da 35 anni a Valgreghentino, Anna Clara Bassani candidata sindaco

“Il nostro è un paese che ha grandissime potenzialità. Vogliamo portare una ventata di novità”

VALGREGHENTINO – Il gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare” ha presentato il suo candidato sindaco.

La storica maestra di Valgreghentino Anna Clara Bassani sfiderà il giovane Matteo Colombo nella corsa a sindaco.

La squadra è ancora in via di definizione, ci sarà una componente civica e una politica, e a breve verranno presentati nome e simbolo della lista.

Era da parecchi anni che Valgreghentino non presentava un candidato sindaco donna: “Ho sempre insegnato ai miei bambini a mettere le mani in pasta nella società e nelle associazioni, con la mia candidatura vorrei portare qualche giovane a innamorarsi della politica attiva”.

Già consigliere comunale a Valgreghentino, nelle ultime regionali era nella lista “Fontana Presidente” dove è risultata prima della provincia di Lecco per preferenze: “Voglio continuare un percorso di servizio iniziato fin da piccola all’interno del paese”.

Bibliotecaria, catechista, fa parte di alcune associazioni: “Lavoro come insegnante da 35 anni e questo mi ha permesso di conoscere il tessuto sociale. Da donna e mamma, poi, posso capire i problemi e le esigenze di donne e mamme”.

E poi uno sguardo a Valgreghentino: “E’ un paese che ha grandissime potenzialità che non sono state nemmeno sfiorate. Vogliamo portare una ventata di novità, è un cammino impegnativo che ci porta a mettere energie e creatività. Insieme possiamo fare molto meglio di quanto fatto fino ad ora”.

Alla presentazione svolta oggi pomeriggio, venerdì, nella sede di via Tavola erano presenti i consiglieri di minoranza uscenti.

“Siamo di Valgreghentino, un bellissimo paese a cui vogliamo bene – ha detto Stefano Simonetti -. Tanto si può fare e il nostro impegno è rivolto a nuovi obiettivi. Usciamo da cinque anni intensi dove abbiamo fatto proposte sui temi più diversi, siamo stati critici e propositivi proprio come dovrebbe essere una minoranza”.

“Il nostro gruppo continua la sua esperienza anche nel prossimo mandato – ha detto il capogruppo Davide Panzeri -. Le nostre proposte negli ultimi 5 anni sono rimaste tutte inascoltate da una maggioranza che ha operato in maniera abbastanza chiusa e questo non è un buon modo per confrontarsi con tutti i 3500 cittadini di Valgreghentino”.

“Apprezzo Anna Clara Bassani perché ha avuto il coraggio di metterci la faccia – ha detto il consigliere Cesare Perego – sono pronto a dare il mio contributo per il bene di un paese a cui vogliamo tutti bene”.

“Sosteniamo Anna Clara perché rappresenta il nuovo” ha aggiunto Federica Sala.

In via Tavola, a Villa San Carlo, il gruppo ha aperto una sede dove le persone possono incontrare e conoscere i candidati.