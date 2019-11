Olginate, Sartor: “A Liliana Segre la cittadinanza onoraria”

La proposta arriva dal capogruppo di maggioranza Antonio Sartor

“Olginate anni fa scelse la pace. Ripetiamo la stessa scelta per la pace e la tolleranza”

OLGINATE – Assegnare a Liliana Segre la cittadinanza onoraria del comune di Olginate. La proposta, che segue ai fatti di cronaca dei giorni scorsi, è stata avanzata dal capogruppo di maggioranza Antonio Sartor.

Una proposta presentata ieri sera, mercoledì, in Consiglio comunale sulla quale si è deciso di rimandare la discussione alla prossima assemblea in quanto il documento è giunto nella mani della minoranza solamente il giorno prima.

Sartor ha cosi motivato la proposta: “In questi giorni sono rimasto molto colpito dalla violenza del linguaggio verso chi vuole ricordare che il vivere civile italiano si fonda sulla liquidazione del fascismo e la costituzione di una democrazia repubblicana. Quei valori – ha continuato – sono ancora i nostri valori, di uomini che con essi stanno andando verso l’età dei diritti umani, verso quel mondo animato da tolleranza, dialogo, incontro e accordi reciproci condivisi, come pure un mondo sempre più consapevole di agire per e attraverso la solidarietà, di cui dogmatismi, fanatismi, non fanno che ritardare lo sviluppo e in ciascuno di noi e della comunità umana nel suo complesso”.

Quindi ha ricordato: “Olginate anni fa scelse la pace: dei cartelli affissi all’ingresso del nostro paese ricordano questa scelta, controcorrente, ma lungimirante”.

E proprio in virtù di quella scelta, il consigliere Sartor ha proposto di “ripetere con un gesto simbolico molto forte la stessa scelta per la pace e la tolleranza, vi propongo di assegnare a Liliana Segre la cittadinanza onoraria del comune di Olginate, come l’assegneremo a chiunque si batta per i nostri valori”.