Cosa vorresti per Valgreghentino? Rinnovamento e Partecipazione lancia #CrescereInsieme

“Vogliamo raccogliere idee per il futuro del paese”

Il gruppo ha ricandidato il sindaco uscente Matteo Colombo

VALGREGHENTINO – Un sogno, un’idea da proporre, un desiderio: ascoltare la voce e i bisogni dei cittadini per il futuro di Valgreghentino. Il gruppo Rinnovamento e Partecipazione – che per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 ricandida il sindaco uscente Matteo Colombo – propone una campagna di ascolto e raccolta di idee. Fino al 7 aprile nei bar di Valgreghentino ci saranno le apposite scatole e le cartoline per raccontare “quello che vorresti per Valgreghentino”.

“#CrescereInsieme significa ascoltare i bisogni dei cittadini: vogliamo raccogliere idee per il futuro di Valgreghentino” le parole di Matteo Colombo, candidato sindaco. Una campagna che prosegue anche online: è possibile partecipare anche compilando un questionario online, al seguente link https://forms.gle/ZXug57mXJkUMDicZ7. Fino al fino al 7 aprile il questionario online è aperto e le cartoline per proporre idee e suggerimenti saranno presenti nei bar del paese: