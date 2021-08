Dante De Capitani sarà in corsa alle prossime elezioni

“Vogliamo una Pescate sempre più bella, turistica e sicura”

PESCATE – Anche Pescate si prepara alle elezioni comunali e all’appuntamento ha deciso di non mancare l’attuale sindaco Dante de Capitani che correrà per il suo terzo mandato in paese. Lo ha annunciato lui stesso nella serata di martedì in un post rivolto ai suoi cittadini.

“Cara Pescate – ha iniziato così il suo messaggio il primo cittadino – Vogliamo continuare a prenderci cura di te, vogliamo continuare a renderti sempre più bella, sempre più sicura e sempre più turistica. Vogliamo continuare a farti rispettare, a non permettere anarchie, malcostume e disordini”.

“Se i cittadini vorranno – ha aggiunto – ci metteremo cuore e anima come da dieci anni facciamo tutti i giorni, per tenerti in alto”.

Il nome della lista è quello di sempre, “Pescate per le Libertà”, che ha portato De Capitani alla vittoria nel 2011 con il 51,5% delle preferenze e nel 2016 con il 66,9%.

Dovrà affrontare il suo storico avversario, l’ex sindaco Enrico Valsecchi e “Insieme per Pescate” che solo qualche giorno fa hanno lanciato un appello ai cittadini interessati a partecipare alla lista elettorale.