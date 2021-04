Elezioni Galbiate. PD rammaricato per il “no” di Agenda Galbiate

Il Segretario Visconti: “Non condividiamo la giustificazione pretestuosa di Giovanni Montanelli”

GALBIATE -Il Partito Democratico di Galbiate fa sapere di aver “appreso con rammarico” la decisione del gruppo Agenda Galbiate di respingere l’invito a partecipare ad un percorso unitario, per costruire insieme un fronte che riunisse tutte quelle persone che si proclamano appartenenti all’area del centro-sinistra in previsione delle Elezioni comunali 2021.

“Non condividiamo la giustificazione contenuta nella pretestuosa affermazione, rilasciata da Giovanni Montanelli, secondo cui il PD di Galbiate non avrebbe proposto loro niente di nuovo circa le persone o gruppi con cui si andava ad interloquire, che peraltro meritano il massimo rispetto, come se fosse nostro compito quello di individuare realtà da sottoporre di volta in volta al gradimento o meno di Agenda Galbiate”, fa sapere il segretario del PD galbiatese Giuseppe Visconti.

“Questo supponente modo di pensare – prosegue – alieno dal confronto, è lo stesso che ha portato al recente fallimento dell’amministrazione guidata da Giovanni Montanelli, in cui è certamente mancato il coinvolgimento di tutti i consiglieri eletti, oltre a grossolani e imperdonabili errori nella gestione del gruppo di maggioranza”.

Stando alle dichiarazioni di Visconti, non vi è stata da parte del PD di Galbiate alcuna intenzione di “dettare logo e nomi nuovi” della costituenda lista, “ma – prosegue Visconti – è stato indicato un percorso unitario che doveva progressivamente coinvolgere e discutere con tutte le realtà di Galbiate, e non solo quelle citate e a quanto pare non gradite da Agenda Galbiate, disponibili a dare il loro contributo in termini di impegno o anche solo di idee. Questo avrebbe comportato un confronto che avrebbe posto tutti i partecipanti sullo stesso piano, senza pregiudiziali posizioni di forza, e avrebbe magari richiesto dei passi indietro a persone, e non solo dell’amministrazione uscente, che avrebbero potuto rendere più difficoltoso il perseguimento di tale obiettivo. Purtroppo hanno prevalso interessi di parte, la volontà di non mettersi in discussione, e la ricerca di una personale rivalsa, a scapito degli interessi generali della collettività”.

Il partito Democratico di Galbiate fa sapere di voler proseguire nella sua linea già tracciata volta a promuovere e costruire con altre forze una nuova proposta da sottoporre al giudizio dei galbiatesi, “aperta al contributi di tutti coloro che vogliono parteciparvi, un gruppo che realmente affondi, senza ambiguità, le sue radici nel centro-sinistra, aperta e inclusiva, che contribuisca a fare uscire il paese dall’attuale paralisi amministrativa e progettuale e con uno sguardo rivolto alla Galbiate del futuro”, conclude il segretario Visconti.