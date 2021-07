Confermati i consiglieri uscenti Andrea Secchi e Rosa Amati

“Credo di poter fare tanto per il nostro paese, credo che fare il Sindaco sia una missione”

OLGINATE – Olginate Si Cambia scende in campo per le prossime elezioni amministrative. “L’esperienza da minoranza e i cittadini ci hanno chiesto a grande voce di continuare il nostro percorso – ha detto il candidato sindaco Riccardo De Capitani – differentemente da 5 anni fa creare la squadra di canditati è stato molto semplice, in tanti si sono avvicinati e hanno dato la loro disponibilità per invertire la rotta di governo del nostro Comune”.

Cinque anno dopo si rinnova la sfida (finita con uno scarto di pochissimi voti) tra De Capitani e Passoni: “Ho deciso di ricandidarmi – continua De Capitani – perché credo di poter fare tanto per il nostro paese, credo che fare il Sindaco sia una missione più che un lavoro e che chi amministra lo debba fare senza mai perdere il contatto con il territorio e con il mondo del lavoro. Sono pronto, pieno di idee, voglia ed entusiasmo per portare Olginate nel futuro insieme a tutti gli Olginatesi”.

La lista civica di centro destra ha rivisitato il proprio simbolo con l’aggiunta del tricolore e vede riconfermati i consiglieri comunali uscenti Andrea Secchi e Rosa Amati, mentre per conoscere gli altri nomi bisognerà aspettare ancora un po’ ma De Capitani promette che sarà un gruppo a trazione giovanile e che vedrà la presenza di rappresentanti di diverse categorie come quella dei commercianti, dello sport ecc.

“In questi 5 anni di governo il nostro gruppo, come minoranza, ha fatto diverse proposte sempre in tono costruttivo e collaborativo non trovando però sempre lo stesso clima nella controparte. Olginate è cambiata, tanto è stato fatto è innegabile, anche se non tutto con uno sguardo al futuro e con l’attenzione dovuta, ma certamente va ancora fatto molto e il nostro programma elettorale, che è ormai delineato, porterà una ventata di freschezza e di novità. C’è un aforisma che mi ha ispirato – continua De Capitani – ed è di Van Gogh ‘Non vivo per me, ma per le generazione che verrà’ ed è questo lo spirito e l’anima che mi ha guidato nella costruzione della squadra e del programma elettorale”.

“Per concludere il nostro programma abbiamo però bisogno del contributo dei cittadini perché Olginate non è di chi lo amministra ma di chi lo vive tutti i giorni per questo abbiamo aperto la possibilità di inviarci attraverso una modalità smart e in maniera anonima idee, proposte, aggettivi per il nostro paese. La procedura è molto semplice basta collegarsi al sito: www.menti.com e inserire nella casella che comparirà il codice 7366 7428 (oppure collegarsi a https://www.menti.com/khmuxvk6ov), la prima parte è riservata all’inserimento di parole e/o aggettivi positivi e negativi che secondo i cittadini descrivono meglio Olginate, passando alla domanda successiva invece ci sarà la possibilità di inserire vere e proprie idee che verranno esaminate e inserite nel nostro programma elettorale. Per chi vorrà farlo alla ‘vecchia maniera’ nei nostri gazebo e in giro per le attività del paese si troveranno delle cartoline da compilare”.

Gli appuntamenti di presentazione del programma e della lista saranno dopo l’estate nei primi giorni di settembre, le date verranno comunicate prossimamente.