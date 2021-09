Foto di gruppo per “Pescate per le libertà”

I nomi della squadra che affiancherà il sindaco De Capitani alle elezioni

PESCATE – Foto di gruppo per la lista “Pescate per le libertà” che ha ufficializzato così i nomi del gruppo che affiancherà il sindaco Dante De Capitani nella corsa per il suo terzo mandato.

Una corsa che potrebbe essere ‘solitaria’ vista la rinuncia di Enrico Valsecchi e del gruppo “Insieme per Pescate” a presentare una propria lista (vedi articolo).

Francesco Nardo assessore uscente, medico, Fausto Borghetti pensionato, Carlo Aldeghi capogruppo, ingegnere, Dante De Capitani sindaco uscente, ingegnere, Elio Valsecchi vicesindaco uscente, imprenditore, Ivan Spadarotto, consigliere uscente, operatore edile, Vittorio Librizzi, pensionato. Enzo Tagliaferri, medico, Cinzia Megna geometra, Miriam Lombardi già vicesindaco, casalinga, Martina Torchio consigliere uscente impiegata.