Il sindaco di Pescate da Barbara D’Urso: “Natale senza spostamenti? Nord penalizzato”

In diretta a “Pomeriggio Cinque” il sindaco di Pescate, Dante De Capitani

“A Natale vigili in ferie. I controlli? Situazione ingiusta, al Sud festeggiano la Vigilia”

PESCATE – Aveva già espresso le sue decise critiche alle misure contro gli spostamenti natalizi, che vietano di muoversi il 25 e 26 dicembre, e Dante De Capitani ha ribadito la sua posizione intervenendo lunedì alla trasmissione di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”.

La conduttrice gli chiedeva conferma sulla decisione di lasciare in ferie i propri agenti di Polizia Locale nel giorno di Natale, quando a livello nazionale scatteranno controlli più severi sul rispetto delle misure anti-Covid: “Certamente, non lavoreranno il giorno di Natale, così come gli altri messi comunali. Passeranno il giorno di festa insieme ai loro familiari”.

Nessun controllo, quindi, a Pescate? “Non possiamo dire ai cittadini di muoversi liberamente, se non controlleranno i nostri agenti ci saranno comunque le altre forze dell’ordine sulle strade – ha spiegato De Capitani – La situazione è ingiusta e paradossale”.

Per il primo cittadino di Pescate le restrizioni finiranno per pesare soprattutto nel Nord d’Italia: “La nostra tradizione è quella di festeggiare, con un momento conviviale, con il pranzo di Natale ma non ci si potrà muovere. Al Sud si festeggia soprattutto la Vigilia e il 24 dicembre potranno spostarsi liberamente. Le leggi si fanno uguali per tutti o per nessuno”.

