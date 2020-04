Il tuo progetto per Olginate, continua l’esperienza del bilancio partecipato

In un momento difficile l’amministrazione guarda avanti

“Vi proponiamo di fermarvi e provare un po’ a sognare”

OLGINATE – “Il nostro Paese sta attraversando un momento estremamente difficile. L’emergenza sanitaria in atto sta mettendo a dura prova l’intero sistema sociale ed economico e tutti noi cittadini stiamo vivendo in uno stato di enorme preoccupazione, ansia e dolore. In questo clima è difficile guardare al futuro. Noi, come amministrazione comunale, stiamo provando con tutte le nostre forze ad affrontare la situazione dovendo incanalare tutte le risorse disponibili nell’emergenza e nell’assistenza ai bisogni urgenti, consapevoli che molti bei progetti sono stati e dovranno essere annullati o posticipati”.

Tuttavia l’amministrazione guidata da Marco Passoni sta cercando di guardare avanti: “E’ un nostro preciso dovere anche quello di adoperarci per un futuro ritorno alla normalità e di provare, insieme a tutti voi cittadini, ad essere positivi ed ottimisti. Per questo motivo abbiamo deciso di portare avanti l’iniziativa (già annunciata a inizio anno) del Bilancio Partecipato”.

“In un momento in cui come Associazioni e come Cittadini ci è impedito di fare ciò che sappiamo e amiamo fare… in un momento in cui non possiamo riunirci, discutere, parlare, condividere progetti, vivere il nostro Paese, il nostro lavoro, la cultura e l’intrattenimento che sono linfa vitale per ogni comunità… in un momento in cui la sofferenza e la solitudine che stiamo vivendo ci fanno riscoprire sensazioni, valori e sentimenti che magari avevamo da tempo messo da parte… ecco: in questo momento vi proponiamo di fermarvi e provare un po’ a sognare e a pensare a cosa vorreste fare o vedere nella nostra bella Olginate!”

L’auspicio è che questa iniziativa possa contribuire, almeno in parte, a dimenticare quanto sta accadendo e che possa offrire una valida motivazione per impegnare le energie e il tempo libero all’ideazione di progetti e proposte per il futuro: “E quando tutto sarà finito, l’amministrazione comunale si impegnerà a realizzare i progetti più votati perché sarà difficile, ma tutti insieme ce la faremo”. Tutte le informazioni e la modulistica sul sito del Comune.