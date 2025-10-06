Lago di Olginate, dalla regione 400mila euro per la messa in sicurezza

Approvata l’integrazione di ulteriori 400.000 euro al finanziamento già stanziato di 800.000 euro

“Investire nella sicurezza e nella valorizzazione dei nostri laghi significa garantire uno sviluppo sostenibile”

LECCO – “La Giunta regionale della Lombardia ha approvato oggi la programmazione degli interventi per il triennio 2025-2027, finalizzati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla riqualificazione del demanio lacuale e delle infrastrutture per la navigazione interna. La pianificazione si basa sulle proposte delle Autorità di Bacino Lacuale, con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla tutela ambientale.

Gli interventi interesseranno l’intero territorio dei laghi lombardi, con un investimento complessivo previsto di 8.870.000 euro, di cui 4.731.500 euro a carico della Regione.

Tra le iniziative più rilevanti, è stata approvata l’integrazione di ulteriori 400.000 euro al finanziamento già stanziato di 800.000 euro (DGR XII/2778 del 15 luglio 2024) per la messa in sicurezza del lago di Olginate.

Il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza, esprime soddisfazione per questo importante risultato che rappresenta un passo avanti concreto nella tutela del patrimonio lacustre, fondamentale per la sicurezza dei cittadini e per la valorizzazione del territorio lecchese.

“Investire nella sicurezza e nella valorizzazione dei nostri laghi significa garantire uno sviluppo sostenibile e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo – ha dichiarato il Sottosegretario Piazza –. Il lago di Olginate rappresenta una risorsa preziosa per la nostra comunità e questo intervento conferma l’attenzione costante della Regione verso il territorio lecchese”.

Il piano triennale si inserisce in un più ampio progetto regionale volto a promuovere la navigazione interna, migliorare le infrastrutture e sostenere la fruibilità turistica, in linea con le strategie di sviluppo sostenibile.