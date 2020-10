Olginate approva il Dup, nonostante il covid comune al lavoro per nuove opere

Consiglio comunale tra emergenza e voglia di guardare avanti

“Salgono i contagi, pronti a riattivare i servizi di emergenza”

OLGINATE – “Salgono i contagi anche in paese e già c’è qualche concittadino che chiede aiuto. Ci attiveremo un’altra volta con i servizi di emergenza per non lasciare indietro nessuno”. E’ iniziato con questa comunicazione del sindaco Marco Passoni il consiglio comunale che si è svolto mercoledì pomeriggio a porte chiuse. Un situazione complicata che coinvolge tutta Italia e che, inevitabilmente, si riflette sulle amministrazioni comunali.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023: “Si tratta delle linee programmatiche strategiche sulle quali si struttura il bilancio di previsione 2021/2023. Quest’anno, con tutte le incertezze che abbiamo nella stesura del bilancio, è stato ancora più difficile stilare il Dup – ha detto l’assessore al bilancio Roberta Valsecchi -. In quest’ultimo scorcio di mandato questo Dup serviva per tirare le fila e prendere la mira sulla realizzazione degli ultimi progetti, ma tutti sappiamo come sono andati gli ultimi mesi e ci troviamo davanti un’ultima parte di mandato davvero difficile”.

Il Dup è stato comunque presentato al consiglio con la consapevolezza che ci saranno inevitabili variazioni in fase di bilancio. Il documento contiene investimenti per opere pubbliche in parte già in programma da tempo e in parte in dirittura d’arrivo anche se tutte queste attività dovranno essere riviste in funzione delle opportunità che si presenteranno nei prossimi mesi: nuovi bandi, risorse per specifici aspetti o, come successo ultimamente, fondi destinati all’emergenza covid.

“L’opera più importante è sicuramente la riqualificazione del lungolago: nei giorni scorsi è stato approvato il bando e ci sono le risorse – ha continuato Valsecchi -. Rispetto alla gestione ordinaria dell’ente sarà quanto mai difficile gestire il prossimo bilancio poiché al momento la situazione non è ancora chiara: ci sono difficoltà di pagamento da parte dei cittadini che con questa seconda ondata potrebbero aggravarsi, mancati introiti, spese maggiori. Sul capitolo aiuto alle imprese, l’impegno che ci eravamo presi nei mesi scorsi è stato rispettato, ora stiamo già pensato all’ipotesi di nuovi aiuti soprattutto per il settore che oggi è più in crisi a causa delle nuove chiusure. Dobbiamo vedere se la situazione resterà questa o ci sarà l’estensione delle chiusure ad altri settori. Poi sarà necessario capire bene come trovare altre risorse e non è immediato reperirle”.

“Diventa veramente difficile programmare in questa situazione – ha detto il sindaco Marco Passini -. Sull’efficientamento degli stabili abbiamo partecipato a un bando fatto dal Ministero dell’Interno, abbiamo presentato progetti per 2,5 milioni di euro esattamente quanto messo a disposizione. Domani (oggi, ndr) approveremo il progetto esecutivo per un intervento sul campo di calcio e questo ci consentirà di parteciperemo a un altro bando. Con la società stiamo lavorando per arrivare alla riqualificazione degli spogliatoi cercando di sfruttare tutte le agevolazioni presenti in questo periodo. Siamo fortunati perché gli uffici seguono molto bene le richieste che facciamo. Stiamo seminando tanto e speriamo di raccogliere i frutti. Stessa situazione per i fondi che sono arrivati per il tetto e il cappotto della palestra, adesso firmiamo il contratto. Nonostante quello che sta succedendo a causa del covid, sono contento del lavoro che stiamo portando avanti”.