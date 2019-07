Olginate. Approvato all’unanimità il regolamento contro il gioco d’azzardo

Olginate comune slot free, approvato il regolamento

Dopo un anno di lavori, voto unanime di maggioranza e opposizione

OLGINATE – Il consiglio comunale, mercoledì, ha approvato all’unanimità il regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo.

“Un regolamento che nasce anche dalle sollecitazioni del gruppo di minoranza – ha detto il capogruppo di maggioranza Antonio Sartor -. Un regolamento che abbiamo studiato insieme e che segue la linea del regolamento provinciale. Una volta adottato l’intenzione è quella di condividerlo con l’associazione dei commercianti ‘Olginate del fare’ e con le amministrazioni limitrofe”.

Il primo passo sarà quello, attraverso la Polizia Locale, di fare una mappatura e un’attività di controllo: “Poi ci siederemo a un tavolo per studiare le possibili strade per contrastare il gioco d’azzardo e attivare possibili incentivi per le attività slot free” ha concluso Sartor.

“Sono felice che dopo un anno siamo arrivati ad approvare il regolamento – ha detto il consigliere di minoranza Andrea Secchi, promotore del regolamento -. Questo è il frutto di una buona collaborazione di tutto il consiglio comunale”.