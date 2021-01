Olginate. L’amministrazione annuncia interventi importanti sul verde pubblico

Stanziati ben 62.000 euro per la cura di alberi e parchi

Valutazioni, potature e nuove piantumazioni: “Gli spazi verdi pubblici meritano la nostra attenzione costante”

OLGINATE – “Un altro importante impegno che il gruppo di maggioranza si era preso con la cittadinanza sta per partire”. Lo ha annunciato in queste ore il gruppo consiliare Olginate 2020, grazie alla buona situazione del bilancio comunale è stato possibile realizzare un’indagine relativa alla situazione del verde pubblico e, sulla base di questa indagine, programmare degli interventi importanti per migliorare lo stato delle essenze e dei parchi pubblici di Olginate.

“A beve inizieranno gli interventi per una spesa pari a ben 62.000 Euro: i lavori previsti riguardano l’abbattimento di alcuni alberi che presentano possibili rischi di caduta e la rimonda (taglio del secco) di almeno una sessantina di piante. È prevista inoltre la potatura per un centinaio di alberi e la piantumazione di almeno 40 nuove essenze. Il tutto grazie ad un’attenta valutazione eseguita da tecnici specializzati”.

Saranno inoltre seminati circa 4.000 metri quadrati di prati e sistemate svariate aiuole: oltre a ciò, verranno condotte delle prove strumentali che interesseranno più di 70 alberi per accertarci della loro salute: “Crediamo che gli spazi verdi pubblici meritino la nostra attenzione costante: per troppo tempo, a causa della carenza di fondi, ci siamo dovuti accontentare di interventi minimi, ma ora che le risorse economiche lo consentono siamo sicuri di interpretare la volontà dei cittadini Olginatesi proponendo interventi più rilevanti e anche radicali volti a prendendoci cura del nostro verde comunale in maniera più efficace. Ci auguriamo così di stimolare i cittadini tutti in un’ottica di maggiore rispetto del verde pubblico e di cura del verde privato”.