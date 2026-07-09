Olginate. L’appello per il terzo mandato di Passoni apre il dibattito sulle elezioni 2027

L’appello apre il dibattito per le prossime elezioni a Olginate

“L’esperienza maturata, la conoscenza del territorio e l’impegno dimostrato rappresentino un patrimonio importante per affrontare le sfide che attendono la nostra comunità”

OLGINATE – Un appello anonimo destinato a far discutere e ad aprire ufficialmente la campagna elettorale in vista delle elezioni 2027. Stiamo parlando dell’invito rivolto al sindaco Marco Passoni a candidarsi per il terzo mandato come sindaco di Olginate.

La richiesta è arrivata nelle scorse ore da un gruppo di cittadini che fino al momento ha preferito celare la propria identità senza svelare se si tratti di una nuova realtà civica oppure di qualche cittadino accomunato solamente dalla volontà di vedere proseguire il percorso iniziato da Passoni nel 2016.

Quello che è certo è che l’appello apre con prepotenza, e forse con un certo anticipo rispetto a quanto gli attuali gruppi consiliari avevano preventivato, la battaglia elettorale partendo da un dato di fatto, la possibile corsa di Passoni per il terzo mandato. Un’ipotesi che, cinque anni fa, non era prevista dalla legge, lasciando quindi pensare che ragionamenti e accordi interni al gruppo, caratterizzato dall’espressione di anime differenti, erano stati suggellati prefigurando anche il cambio di candidato sindaco all’interno dell’attuale gruppo di maggioranza.

L’appello alla continuità di Passoni scompiglia quindi pubblicamente le carte, aprendo molto probabilmente anche un fronte interno a Olginate 2030 Continuità e Rinnovamento, chiamato a interrogarsi concretamente sulla possibilità di un terzo mandato del sindaco uscente.

Dal canto suo Passoni si limita a dire di essere all’oscuro di questa iniziativa, aggiungendo come sia ancora presto per parlare di elezioni.

Di seguito proponiamo l’appello integrale

Un invito a proseguire un percorso di responsabilità per le prossime elezioni del 2027.

Ogni amministrazione è chiamata a guardare al futuro con serietà, competenza e spirito di servizio.

Negli ultimi anni Olginate ha affrontato sfide importanti, cogliendo opportunità di crescita grazie a un lavoro fondato sul dialogo, sulla programmazione e sulla collaborazione con cittadini, associazioni, realtà economiche e sociali del territorio.

Molti obiettivi sono stati raggiunti, altri sono già avviati e richiedono continuità amministrativa, capacità di governo e una visione chiara per il futuro del nostro paese.

Per queste ragioni rivolgiamo un invito a Marco Passoni affinché si renda disponibile a candidarsi per un terzo mandato come Sindaco di Olginate.

Riteniamo che l’esperienza maturata, la conoscenza del territorio e l’impegno dimostrato rappresentino un patrimonio importante per affrontare le sfide che attendono la nostra comunità: la valorizzazione dei servizi, l’attenzione alle famiglie, ai giovani e agli anziani, la tutela del territorio, il sostegno alle associazioni, lo sviluppo delle opere pubbliche e la crescita della qualità della vita.

La continuità non significa immobilismo, ma la volontà di consolidare quanto realizzato e di costruire nuovi progetti con lo stesso metodo che ha contraddistinto l’azione amministrativa: ascolto, trasparenza, competenza e responsabilità.

Con questo appello chiediamo a Marco Passoni di mettere ancora una volta la propria esperienza e il proprio impegno al servizio della comunità, proseguendo un percorso amministrativo orientato esclusivamente al bene di Olginate.

Siamo convinti che, con il contributo di tutti, sia possibile continuare a costruire un paese sempre più coeso, dinamico e attento alle esigenze dei cittadini.

Per questo chiediamo a Marco Passoni di continuare a guidare Olginate, con lo stesso senso delle istituzioni e lo stesso impegno dimostrati in questi anni.

Appello firmato.