Presentazione questa mattina, sabato, della nuova sede e del logo della lista che sostiene il sindaco uscente Marco Passoni

In bella mostra, all’ingresso della sede, i volti delle 30 persone che sostengono il gruppo Olginate 2030 – Continuità e Rinnovamento

OLGINATE – Entra nel vivo la campagna elettorale a Olginate con la presentazione questa mattina, sabato, sotto i portici di via Redaelli della sede e del nuovo logo della lista Olginate 2030 – Continuità e rinnovamento, guidata dal sindaco uscente Marco Passoni. In bella mostra, ai lati della porta di ingresso nella sede, che sarà aperta almeno due volte alla settimana, da una parte la foto del candidato sindaco Marco Passoni e dall’altra quelle delle 29 persone che hanno deciso di metterci la faccia vicino a quella del sindaco per sostenerlo, in prima linea, attraverso la candidature oppure da dietro le quinte, alle prossime elezioni amministrative molto probabilmente in programma il 3 e il 4 ottobre.

“Abbiamo rinnovato il logo partendo dal ponte che ci rappresenta e vuole essere il nostro segnale di apertura al mondo e agli altri perché non vogliamo lasciare indietro nessuno e abbiamo mantenuto il nostro slogan, continuità e rinnovamento, mettendo come orizzonte il 2030, prendendo come obiettivo l’agenda europea fissata proprio per quell’anno. Abbiamo declinato i 17 obiettivi sovranazionali modellandoli sulla realtà olginatese, inserendo ad esempio l’obiettivo di garantire un pasto ai bambini, energia sostenibile, percorsi di mobilità dolce”.

Target concreti, come quello della parità tra l’uomo e la donna, tradotto subito in realtà proponendo sei candidati uomini e sei candidati donne nella lista che verrà svelata a inizio settembre. “Siamo un bel gruppo ed è quello che conta. In questo simbolo c’è tutto quello che siamo ed è per questo che non ho voluto mettere il mio nome all’interno perché siamo una squadra”.

Trenta persone, candidato sindaco compreso, che hanno deciso di metterci la faccia. Si va dagli amministratori uscenti Marina Calegari, Paola Viganò, Roberta Valsecchi, Luca Dozio, Antonio Sartor, Davide D’occhio, Silvia Cazzaniga a chi, come Italo Bruseghini, Italo Cornara, Antonio Gilardi, Pietro Valsecchi, Mattia Morandi, Dario Tavola, Daria Bosio eNicola Gerundino hanno ricoperto in passato ruoli amministrativi, incarichi politici o si erano già candidati in paese ai rappresentanti delle associazioni, del mondo sportivo e oratoriano come Luca Bonacina, Alessandra Maggi, Sara Fumagalli, Paolo Casu, Luca Besana e Mario Mione.

Tra le new entry anche Manuel Missana, Innocenzo Sartor, Elhattab Elibrahimi Ouafae, Daniele Redaelli, Filippo Elia, Gaia Ghislanzoni, Elena Invernizzi e Micol Missana a comporre il puzzle di una squadra articolata e diversificata per età, competenze e professioni. “In questi giorni distribuiremo in paese l’opuscolo con cui riepiloghiamo brevemente quanto abbiamo fatto in questi cinque anni”.

La lista dei candidati verrà ufficializzata a settembre. Per ora il candidato sindaco si è sbilanciato solo una promessa che verrà inserita nel programma elettorale: “Trasformare La Gueglia in una spiaggia più bella per tutti gli olginatesi”.