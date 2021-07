A Villa Sirtori il sindaco uscente ha presentato i prossimi appuntamenti elettorali

Bocche cucite sui nomi in lista: “Ho una rosa di 30 persone tra cui scegliere. Ci sarà comunque qualche consigliere e assessore uscente”

OLGINATE – “Continuare non era scontato. Non mi ricandido perché non ho alternative, bensì perché ho ancora tanto entusiasmo e voglia di impegnarmi per Olginate“. Nella cornice di Villa Sirtori il sindaco uscente Marco Passoni ha presentato il cammino che porterà la sua lista civica di centro sinistra alle prossime elezioni d’autunno.

Ancora bocche cucite sui nomi dei candidati, le riserve verranno sciolte solamente tra qualche giorno: “La squadra non rappresenta un problema. Vista la recente vittoria al campionato europeo mi sento un po’ come il commissario tecnico Roberto Mancini: ho a disposizione una rosa di 30 nomi tra cui scegliere i 12 che entreranno in campo. La forza, però, rimane il gruppo”.

Ci saranno comunque degli assessori e consiglieri uscenti che faranno parte della prossima lista per non disperdere il patrimonio di esperienza coltivato in questi 5 anni di amministrazione: “Nell’amministrazione ci sono meccanismi che richiedo un po’ di tempo per essere oliati, meccanismi che abbiamo messo a punto in questi anni e che ci consentiranno di non ripartire da zero e portare avanti più velocemente i nostri progetti. Sicuramente ci sarà un discorso di continuità rispetto ad alcuni assessori e consiglieri”.

Il sindaco Passoni, però, ha sottolineato come la forza stia nel gruppo: “Mi emoziona pensare che dietro di me c’è una squadra che mi spinge e ha fiducia. Il gruppo si è arricchito di persone nuove, di tutte le età, che hanno portato la loro visione. Il grosso lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi è stato discutere sui vari temi per costruire un programma realistico e realizzabile che è già a buon punto”.

Un passaggio fondamentale sarà l’incontro con i cittadini di Olginate: 23 luglio a Capiate (all’aperto), 29 luglio al Convento di Santa Maria e il 3 agosto a Villa Sirtori, mentre il 31 luglio verrà aperta la sede elettorale in via Redaelli e saranno presentati il nome della lista e il simbolo: “L’incontro con i cittadini sarà un’importante occasione per raccontare quello che è stato fatto e quello che abbiamo ancora intenzione di fare. Sarà un momento di condivisione e confronto, oltre a un’occasione per raccogliere nuove idee. A dispetto di quello che a volte si legge sui social, sarà anche un modo per far capire alla gente che ciò che abbiamo fatto e faremo è ragionato, programmato e non è calato dall’alto”.

All’appuntamento di questa mattina erano presenti anche Roberta Valsecchi (Gruppo Civico Obbiettivo in Comune 3.0) e Davide D’Occhio (Circolo PD Olginate). “Negli incontri che abbiamo fatto in queste settimane, al gruppo di 5 anni fa si sono aggiunte tante persone nuove – ha detto Valsecchi -. Questi incontri hanno portato molto entusiasmo, momenti di confronto anche con persone nuove che magari avevano una visione più critica di questi anni di mandato. Abbiamo analizzato i vari temi sotto tutti i punti di vista e sono sicura che ne uscirà un programma ragionato”.

“E’ stato un percorso semplice perché è stato semplice ritrovarsi attorno a un tavolo con le persone che hanno lavorato in questi 5 anni – ha detto D’Occhio -. E’ stato semplice individuare in Marco Passoni la nostra miglior risorsa e ora Olginate ha bisogno di continuità. Marco ha ringraziato per la fiducia che gli abbiamo dimostrato, ma è una fiducia che si è guadagnato sul campo”.

Il sindaco uscente ha elogiato le capacità messe in campo dalla sua squadra e dagli uffici comunali: “Partiamo da una base solida perché fino ad oggi abbiamo lavorato bene – ha detto -. Grazie anche agli uffici abbiamo saputo adattare velocemente le nostre strategie per riuscire a cogliere di volta in volta le occasioni che si presentavano. Abbiamo idee nuove e moderne, altre più antiche perché il gruppo è composto da generazioni diverse. Non sono le solite persone, come dice qualcuno, ma il gruppo cresce e riesce ad amministrare perché c’è un passaggio di esperienze perché per stare dove sono stato seduto io in questi 5 anni servono impegno, studio ed esperienza. La cosa più importante è che sarà una lista fatta di persone disponibili e con competenze specifiche… tutto solo e unicamente per il bene di Olginate”.

A margine della conferenza stampa, infine, il sindaco ha fatto sapere di poter contare anche sul supporto di quello che, nelle scorse elezioni, era il gruppo di sinistra guidato da Vincenzo Petrelli: “Un supporto senza per forza mettere simboli o bandiere ma che si fonderà sulla condivisione del programma e di alcuni particolari temi”.