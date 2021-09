Olginate, Marco Passoni presenta la sua squadra: “Teniamo il passo”

In Villa Sirtori il sindaco uscente ha presentato la lista Olginate 2030 – Continuità e rinnovamento

“Credo che in questi cinque anni, anche grazie alla rete dei cittadini, abbiamo dimostrato di saper fare le cose”

OLGINATE – In tanti oggi pomeriggio, sabato, in Villa Sirtori a Olginate per la presentazione della lista civica Olginate 2030 – Continuità e rinnovamento. C’erano anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni insieme ai suoi assessori Giovanni Cattaneo e Emanuele Manzoni. “Teniamo il passo”, questo il motto della squadra guidata del sindaco uscente Marco Passoni che vuole continuare la strada tracciata nei suoi primi cinque anni di mandato.

“Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione: persone entusiaste, capaci, con un sacco di talenti pronti a metterli al servizio del nostro bel paese – ha detto Passoni -. Senza una squadra così forte non sarebbe stata la stessa cosa, perché di cose da fare ce ne sono tante che, pur girando sempre attorno al sindaco, richiedono l’impegno di assessori e consiglieri preparati”.

Marco Passoni ha detto di avere ancora idee, entusiasmo e voglia di lavorare per Olginate: “So di non essere perfetto, ma ho deciso di fare il sindaco a mio modo. Ho deciso di fare il sindaco a tempo pieno e continuerò a farlo a tempo pieno perché essere presenti ti permette di cambiare le cose in velocità e intervenire quando c’è bisogno per ottenere finanziamenti o modificare un progetto. Farò il sindaco usando la testa e le mani”.

Venendo al programma: “Desideriamo avere un’Olginate più vivibile per i nostri bambini/e e ragazzi/e, desideriamo restituir loro il tempo che la pandemia gli ha rubato. Un paese più vivibile anche per i nostri giovani anche partendo proprio dagli spunti della Consulta Giovani. Un paese più vivibile per gli anziani, per le famiglie e per le nostre aziende. Al centro del nostro programma, però, c’è sempre la persona“.

E poi la risposta a chi dice che la nuova squadra è un semplice restyling: “Il nuovo simbolo è la sintesi di quello che siamo, quello che siamo stati e dove vogliamo andare. C’è un elemento fondamentale, un ponte, che ci accompagna da più di vent’anni e riassume al meglio quello in cui crediamo: apertura, connessione, unione tra generazioni, culture, idee e opinioni. Noi siamo quelli che vogliono ascoltare e far fatica perché è più semplice andare avanti con le proprie idee. Non è scontato ascoltare. E’ difficile, a volte ti vien voglia di chiudere l’ufficio, ma il mio lavoro è un altro: ascoltare e provare a risolvere i problemi. Il nostro simbolo poi contiene i 17 colori che si ispirano agli obiettivi dell’agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile proposta dalle Nazioni Unite. Ciascuno di questi obiettivi sarà calato nella nostra realtà olginatese”.

LA LISTA OLGINATE 2030 – CONTINUITA’ E RINNOVAMENTO

Inclusione sociale, tutela dell’ambiente e crescita economica questi i principali obiettivi della lista Olginate 2030. E poi un accenno sulla pandemia: “E’ stato un anno e mezzo di scelte complesse, di momenti di sconforto ma anche di solidarietà e unione, per questo motivo vogliamo valorizzare al massimo quel senso di comunità e quella capacità di fare rete che in quei mesi, ma anche in queste ultime settimane, i cittadini e le cittadine mi hanno dimostrato. Quindi vi chiedo ti tenere il passo perché credo che in questi cinque anni, proprio grazie alla rete di cittadini, abbiamo dimostrato di saper fare le cose“.

A salutare la lista di Passoni anche il sindaco di Lecco Gattinoni: “Grazie Marco per il tuo impegno – ha detto -. Ai cittadini voglio dire che il loro sindaco non è solo una risorsa per il paese ma per tutto il nostro territorio”. Uno ad uno, tra nuovi e vecchi elementi, tutti i candidati della squadra di Marco Passoni si sono presentati alla cittadinanza.