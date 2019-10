Olginate Plastic Free: votata all’unanimità la mozione della minoranza

Consiglio comunale unito nella lotta alla plastica

Il sindaco: “Tanto è già stato fatto, ma accogliamo la proposta”

OLGINATE – Alla fine è stata votata all’unanimità la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Olginate si cambia” che punta a un paese “Plastic Free”.

Molto articolata la proposta illustrata dal consigliere Andrea Secchi che prevede una serie di passi che portino l’amministrazione e tutto il paese a promuovere lo sviluppo di politiche per l’eliminazione della plastica ad esempio nei luoghi pubblici, nelle mense o nelle manifestazioni.

“Di base non si può non essere d’accordo, anche se ci sono alcuni punti della proposta su cui dobbiamo discutere – ha detto il sindaco Marco Passoni che ha poi sottolineato – sul tema siamo impegnati da molti anni e, ad esempio, nelle mense abbiamo già tolto la plastica. Comunque votiamo a favore la mozione anche se non significa che accettiamo tutto: sui vari punti e regolamenti ci ritroviamo a discutere”.

“Per noi va benissimo – ha concluso il consigliere Secchi -. Sappiamo che i punti sono tanti e non tutti attuabili, ci ritroviamo e discutiamo”. Dopo la recente approvazione del regolamento sul gioco d’azzardo, maggioranza e opposizione si ritrovano a collaborare su un tema molto importante per il paese.

Il sindaco, proprio nell’ottica di una diminuzione dell’utilizzo della plastica, ha fatto sapere che Lario Reti Holding a breve installerà un erogatore di acqua anche all’ingresso della palestra e darà una bottiglia in plastica riciclata a tutti gli atleti che frequentano la struttura.