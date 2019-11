Olginate. Slitta il nuovo lungolago, ma si rifa il tetto della palestra

Variazione di bilancio in consiglio comunale

Superate le problematiche col Parco, il lavori del lungolago sono solo rimandati

OLGINATE – Cambio di programma per quanto riguarda la realizzazione di alcune opere pubbliche. Durante il consiglio comunale di ieri, mercoledì, la maggioranza ha votato una importante variazione di bilancio.

In sostanza slitta la sistemazione del lungolago a causa di alcuni problemi con il Parco Adda Nord per il rilascio dei permessi, soprattutto per quando riguarda il chiosco: “L’intervento è solo rinviato – ha precisato il sindaco Marco Passoni -. Però, grazie al nostro impegno, siamo riusciti a trovare delle linee guida con il Parco proprio per questo tipo di interventi, linee guida valevoli per tutti gli altri comuni”.

Rinviato anche il rifacimento degli spogliatoi del campo di calcio (circa 170.000 euro): “D’accordo con la società sportiva che utilizza i campi, stiamo cercando un percorso alternativo che possa portare a un ragionamento globale su tutto il centro sportivo e non solo sugli spogliatoi. Siamo solo all’inizio di questo percorso perciò abbiamo ritenuto più saggio non sprecare risorse e vedere se riusciamo a realizzare una riqualificazione complessiva”.

Le risorse sono state dirottate, tra l’altro, per il rifacimento del tetto della palestra di via Campagnola (250.000 euro). 60.000 euro serviranno per la messa in sicurezza della zona bus delle scuole medie, mentre 30.000 euro verranno investiti in consulenza per una analisi sulla gestione di tutto il verde pubblico.

Astensione della minoranza che si è detta soddisfatta per alcuni degli interventi in programma ma, allo stesso tempo, ha accusato l’amministrazione di un “cambio di rotta” all’ultimo momento. La maggioranza ha risposto che non è stato fatto nulla di strano, ma è normalissimo cambiare idea quando cambiano le priorità e le situazioni.