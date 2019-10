Pescate. Controlli a tappeto per bici e proprietari dei cani

Controlli a tappetto lungo il tracciato della pista ciclabile a Pescate

Il sindaco: “I ciclisti sono consapevoli che per circolare a Pescate è necessario il campanello”

PESCATE – “Prosegue il controllo di prevenzione e avvertimento da parte della polizia locale intercomunale nei parchi di Pescate” a dirlo è il sindaco Dante De Capitani.

Anche questa mattina due pattuglie della Polizia Locale con il primo cittadino hanno presidiato l’ingresso del Parco Torrette ai confini con Garlate: “Abbiamo fatto uscire dalla ciclabile a lago e dirottato sulla ciclabile a monte sei ciclisti sorpresi senza campanello di segnalazione – spiega De Capitani -. Su un totale di sessantadue biciclette fermate solo i sei erano privi di campanello, a dimostrazione che i ciclisti sono ben consapevoli che per circolare sul tracciato delle sponde del lago di Pescate è necessario avere il segnalatore di presenza per non incorrere nel rischio di investire i numerosi pedoni, soprattutto anziani e bambini, che utilizzano assiduamente la pista ciclopedonale. Sono stati controllati anche 7 cani i cui padroni avevano tutti l’occorrente per raccogliere le deiezioni”.