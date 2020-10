Pescate. Elio Valsecchi è il nuovo vicesindaco al posto di Miriam Lombardi

Lombardi dimissionaria per gravi problemi famigliari

Il sindaco: “Desidero ringraziarla per l’impegno verso la comunità pescatese”

PESCATE – L’assessore Elio Valsecchi è da stamattina il nuovo vicesindaco del comune di Pescate. “Sostituisce Miriam Lombardi dimissionaria per gravi problemi famigliari – ha spiegato il sindaco Dante De Capitani -. Miriam resterà comunque consigliere comunale e punto di forza del nostro gruppo”.

“Desidero esprimere all’ex vicesindaco, anche a nome di tutto il gruppo consiliare, i più sentiti ringraziamenti per il prezioso aiuto che ha manifestato in questi anni verso la mia persona e soprattutto per il grande impegno verso la comunità pescatese, dimostrando passione, competenza e attaccamento al territorio” ha concluso il sindaco.