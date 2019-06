Statale 36. Pescate pronta a chiudere di nuovo lo svincolo

Un commissario per la SS36? De Capitani: “E’ il fallimento della politica locale”

Nessuna novità per la terza corsia sul Ponte Manzoni. “Chiuderemo ancora lo svincolo”

PESCATE – “Nominare un commissario per la Lecco-Bergamo e per la SS36 è come dire che la politica provinciale non è capace di combinare nulla e c’è bisogno della balia”.

Così il sindaco di Pescate, Dante de Capitani, commenta la notizia dell’arrivo di un commissario per velocizzare gli interventi di messa in sicurezza della statale 36 e della provinciale 72 sul lago, così come stabilto nel DL Crescita approvato dal Governo.

“Non mi piace questa nomina e non posso accettare che Provincia, Regione e politici soprattutto abbiano bisogno di un commissario straordinario per la viabilita’ per fare quello che dovrebbero fare loro, eletti o nominati dai cittadini – prosegue De Capitani – I commissari si nominano per le gravi emergenze, crollo di ponti, alluvioni e terremoti non per costruire nuove strade. Sono trent’anni che si parla di Lecco-Bergamo, tante promesse e passerelle ma la verità è che qui manca una classe dirigente con gli attributi e con la passione per il territorio, e il commissario potrà fare ben poco”.

“Pronti a chiudere lo svincolo di Pescate”

“Però continuo a vedere che ogni volta che si parla di viabilità la questione del nuovo ponte Pescate-Bione non viene mai portata all’attenzione, considerando che siano solo problemi di Pescate i problemi viabilistici determinati dall’immissione della rampa di salita a Pescate sul Terzo Ponte che é tratto della SS 36. Visto quindi che sono solo problemi nostri, credo che non interesserà a nessuno il fatto che sto preparando l’ordinanza per chiudere gli svincoli di entrata al Terzo Ponte per fare manutenzione su una strada posta nel centro abitato del paese”.

La chiusura è prevista per sabato 6 luglio dalle ore 9 alle ore 12

“Chi vorrà andare a Lecco quindi o passerà dal ponte Kennedy o dalla parte opposta del lago. – conclude De Capitani – E quello che non riusciremo a fare quel sabato lo faremo il sabato prossimo e eventualmente il prossimo ancora, visto che sulle questioni viabilistiche nessuno mette fretta, faremo le cose con calma anche noi, aspettando il nuovo commissario.