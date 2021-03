Dopo la lettera al prefetto, il sindaco di Garlate interpella ATS per avere informazioni sulla campagna vaccinale

“Il criterio dell’età non è rispettato, quindi come vengono chiamati gli anziani?”

GARLATE – Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco di Garlate, rivolta ad ATS Brianza. Lo stesso primo cittadino, sul tema delle vaccinazioni agli over 80, nei giorni scorsi aveva interpellato il prefetto (vedi qui) lamentando mancanza di informazioni, da parte delle istituzioni sanitarie, ai cittadini e ai comuni:

“Buongiorno,

le scrivo in merito alla necessità di conoscere quali sono i criteri reali adottati per la campagna vaccinale in corso. I noti ritardi, sui quali non torno, fanno diventare ancor più importanti le informazioni relative alle modalità con le quali vengono e verranno chiamati gli ultraottantenni per i quali dovrebbe essere assicurato il vaccino in tempi accettabili.

Senza informazioni certe si rincorrono le voci e le informazioni riportate, secondo le quali il criterio dell’età “a discendere”, unico criterio finora evidenziato pubblicamente, non viene rispettato.

Le chiedo perciò di sapere:

quali sono le campagne vaccinali in corso e quali categorie sono state o saranno

vaccinate oltre alle persone con ottanta e più anni.

quali sono le priorità per le categorie per le quali sono in corso le campagne vaccinali.

quali sono i criteri con i quali vengono chiamati gli ultraottantenni.

Resto in attesa di un riscontro, se possibile in tempi brevi. Distinti saluti”

Giuseppe Conti