La squadra di “Rinnovamento e partecipazione”

A poco più di un mese dalle elezioni, Colombo presenta le persone che lo affiancheranno

VALGREGHENTINO – Si è tenuto sabato pomeriggio l’evento di presentazione della lista che affiancherà Matteo Colombo, assessore uscente dell’amministrazione Brambilla e candidato sindaco di “Rinnovamento e Partecipazione” alle elezioni amministrative del 26 maggio 2019.

Il gruppo ha scelto di organizzare un aperitivo aperto alla cittadinanza per continuare a incontrare i cittadini di Valgreghentino e raccogliere da loro proposte, suggerimenti e idee per la Valgreghentino del futuro.

L’aperitivo è iniziato con una breve presentazione dei risultati emersi dalle iniziative di partecipazione attiva messe in campo dal Gruppo nelle scorse settimane: la raccolta di idee e suggerimenti attraverso cartoline cartacee e un questionario online.

Dall’analisi delle risposte è emerso come l’ambiente e i servizi alla persona siano i temi che più stanno a cuore ai cittadini; come ha spiegato il candidato sindaco Matteo Colombo “l’attenzione per il nostro territorio si manifesta non sono con la continua manutenzione delle strade, dei marciapiedi, delle aree verdi, dei parchi giochi e più in generale di tutti gli spazi pubblici del paese, ma anche l’attenzione ai cittadini, sia come singole persone che usufruiscono dei servizi sia come parte attiva della comunità”.

“I cittadini, ben comprendendo la situazione odierna dei piccoli comuni, hanno sì chiesto, nel limite del possibile, di pensare ad alcune grandi opere (come ad esempio la palestra, i loculi al cimitero di Valgreghentino, etc), ma hanno soprattutto – spiegano dalla lista – chiesto a Matteo e alla sua squadra di proseguire nel buon lavoro fatto fino ad oggi, mantenendo e potenziando i servizi in essere, e di continuare a migliorare la pulizia e il già buono stato del paese”.

Al termine, si è tenuto un breve giro di ‘tavolo’ per la presentazione ufficiali dei candidati.

“Le persone con cui ho scelto di scendere in campo sono persone competenti, motivate e con tanta voglia di fare per Valgreghentino. Un gruppo con una forte componente giovane e femminile, composto da persone che rappresentano le diverse fasce del mondo lavorativo e professionale. Tutti loro sono già oggi parte attiva di Valgreghentino, dimostrando il loro amore per la nostra comunità grazie al loro ruolo in associazioni e realtà del territorio stesso” ha affermato Colombo.

“I nostri motti sono #AbbiCuradiValgre e #FareInsieme: sono sicuro e fiducioso che queste persone sapranno ascoltare le esigenze dei cittadini e metteranno in campo un impegno reale, costante e di qualità per continuare il lavoro svolto finora dalla nostra amministrazione” ha concluso Matteo Colombo.

La lista



Di seguito l’elenco completo delle persone che compongono la squadra di “Rinnovamento e Partecipazione – Matteo Colombo Sindaco”:

GRAZIA BRAMBILLA

50 anni, Tecnico di Laboratorio presso la Medicina del Lavoro dell’ASST-LECCO, 1 figlia.

Assessore uscente alla Pubblica Istruzione.

MARCO D’ANGELO

35 anni, vice direttore di banca, sposato.

MASSIMO DELL’ORO

39 anni, educatore, sposato e papà di tre bambini.

FRANCESCO ENGADDI

41 anni, operaio, scultore e pittore per passione, sposato e papà di 3 bambini.

BARBARA FUMAGALLI

35 anni, architetto, sposata e mamma di due bambini.

GIOVANNI LAMBRUGHI

45 anni, imprenditore nel settore Food, sposato e papà di due bambini.

ERNESTO LONGHI

69 anni, giornalista in pensione, sposato.

Consigliere uscente, dal 2004 al 2014 Sindaco di Valgreghentino.

LORETTA MAPELLI

52 anni, titolare di due bar.

ROSA RITA MILANI

58 anni, impiegata amministrativa all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Olginate, sposata e mamma di due figli.

Assessore uscente ai Servizi alla Persona.

FRANCESCA PANZERI

32 anni, addetto comunicazione e organizzazione eventi.

Consigliere uscente con delega all’informazione e partecipazione.

ELENA PIROLA

23 anni, studentessa di Medicina.

STEFANIA TODESCHINI

46 anni, agente di commercio nel settore abbigliamento, sposata e mamma di tre figlie.