Valgreghentino. Progetto Futuro: Giuseppe Bonacina presenta la squadra

Esperienza e competenze: ecco i candidati della civica di centro-destra

“Alle parole preferiamo i fatti. Siamo scesi in campo con spirito costruttivo e con l’intenzione di lavorare per il paese”

VALGREGHENTINO – In tanti, venerdì sera, hanno partecipato presso il municipio di Valgreghentino alla presentazione della squadra di Progetto Futuro che candida a sindaco Giuseppe Bonacina, persona molto conosciuta in paese, molto attiva nel volontariato in particolare nella Protezione Civile.

“Come avete visto non c’è nessun partito nel simbolo della nostra lista. Siamo un gruppo civico dell’area di centro-destra e, perciò, ben volentieri abbiamo accettato il sostegno di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – ha detto Giuseppe Bonacina -. Quello che è importante è che in quest’area abbiamo trovato lo spazio per estrinsecare il nostro pensiero che è rivolto unicamente alla comunità. Siamo scesi in campo con spirito costruttivo e con l’intenzione di lavorare per il paese”.

Il programma dettagliato della lista verrà presentato nell’incontro del prossimo 17 maggio (ore 21) nell’aula polivalente di Villa San Carlo, ma tra i temi cardine c’è sicuramente l’ingresso di Valgreghentino del Parco: “Vogliamo difendere coloro che vanno sul nostro territorio, sempre nel rispetto del territorio stesso ma in piena libertà” ha aggiunto il consigliere uscente Stefano Simonetti che farà parte della squadra anche in questa tornata elettorale.

Tra i consiglieri uscenti anche Annaclara Bassani ha deciso di ricandidarsi: “La storia del nostro gruppo arriva da lontano, nasce circa 25 anni fa. Nelle elezioni scorse abbiamo deciso di ripresentarci col nome Progetto Futuro per sottolineare la nostra volontà di proiettare la visione al domani. In questi anni abbiamo lavorato parecchio con il supporto attento di chi era all’esterno del consiglio comunale con uno spirito di estrema condivisione. Oggi presentiamo un gruppo di 12 persone ma ce ne sono altrettante che ci affiancano e supportano”.

Sicurezza, videosorveglianza, decoro, ma anche giovani, associazioni e, soprattutto, attenzione ai bisogni dei più fragili. Questi alcuni focus su cui si è concentrato il candidato Bonacina: “Alle parole preferiamo i fatti. E sicuramente guardiamo a una cittadinanza attiva perché vogliamo coinvolgere gli abitanti del paese e conoscere opinioni e problematiche. In questa lista ci sono sia l’esperienza che le competenze. Se saremo eletti potremo fare il bene del nostro paese fin da subito e correggere tutte le cose che, purtroppo, non vanno”.

Alla presentazione hanno partecipato anche Cristina Valsecchi (Fratelli d’Italia), Anna Scola (Forza Italia) e Marco Stucchi (Lega). La sfida al sindaco uscente Matteo Colombo è stata lanciata, il verdetto dopo le elezioni del prossimo 8-9 giugno.

I candidati della lista Progetto Futuro