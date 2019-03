VALGREGHENTINO – “Un piccolo ma significativo gesto perché siamo convinti che la donna rappresenti un ruolo fondamentale nella nostra società”.

Matteo Colombo, assessore uscente e candidato sindaco di Valgreghentino del gruppo Rinnovamento e Partecipazione, è sceso in piazza questa mattina assieme al suo gruppo per regalare una mimosa a tutte le donne in occasione dell’8 marzo.

Sta prendendo forma anche la squadra del giovane candidato che sarà composta da alcune persone d’esperienza che lavoreranno al fianco di volti nuovi. A breve dovrebbe avvenire la presentazione ufficiale.

Intanto Rinnovamento e Partecipazione ha organizzato una serata aperta a tutta la cittadinanza per presentare il candidato e conoscere le proposte della gente. L’appuntamento è venerdì 15 marzo alle 21 nella sala polivalente in via Luigi Tavola, 6 (ex scuole elementari).