Oliveto Lario, torna l’emergenza sosta selvaggia. La minoranza attacca: “Anni di lavoro cancellati”

Paolo Negri (Noi per Oliveto Lario) denuncia il caos viabilistico della domenica e critica la gestione estiva della sicurezza

“La gestione della vigilanza estiva, settimanale e festiva, non può essere messa in campo all’ultimo minuto”

OLIVETO LARIO – Una nuova domenica all’insegna del caos viabilistico sulle strade di Oliveto Lario. A denunciarlo è Paolo Negri, consigliere di minoranza di “Noi per Oliveto Lario” ed ex vicesindaco con delega alla Polizia Locale e alla Sicurezza, che punta il dito contro quella che definisce una gestione insufficiente della viabilità e dei controlli durante i fine settimana estivi.

Secondo Negri, anche questa domenica si sono ripetute scene ormai note: auto in sosta ai margini delle strade provinciali e, in alcuni casi, direttamente sulle corsie di marcia, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza.

“Come già dichiarato nel luglio 2023 – afferma – siamo tornati indietro nel tempo, quando le strade venivano prese d’assalto dalla sosta selvaggia, ostacolando il transito dei veicoli e riducendo di fatto il traffico in entrambe le direzioni a un’unica corsia”.

L’ex amministratore rivendica il lavoro svolto durante il precedente mandato, sostenendo che negli anni passati fosse stata predisposta una pianificazione specifica per affrontare l’afflusso estivo di visitatori. “Gli sforzi compiuti dal sottoscritto e dal personale esterno della Polizia Locale, con precise disposizioni per contenere il disagio viabilistico, far rispettare le regole, educare i frequentatori delle spiagge e garantire una presenza costante sul territorio in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, sono stati rapidamente vanificati”.

Nel mirino della minoranza c’è soprattutto l’organizzazione del servizio di vigilanza estiva. Per Negri, la programmazione dovrebbe partire già all’inizio dell’anno, così da poter richiedere per tempo personale aggiuntivo proveniente da altre amministrazioni e assicurare un presidio adeguato nei periodi di maggiore affluenza.

“La gestione della vigilanza estiva, sia nei giorni feriali sia nei festivi, non può essere improvvisata all’ultimo momento – prosegue –. Durante la precedente amministrazione la richiesta di personale veniva effettuata nei primi mesi dell’anno, consentendo di disporre degli agenti necessari per rispondere alle esigenze del territorio”.

Negri ricorda inoltre che, nei fine settimana, erano operative tre pattuglie fisse di Polizia Locale dedicate esclusivamente a Oliveto Lario, impegnate nel controllo della viabilità, nelle sanzioni per le soste irregolari, nell’applicazione del Codice della strada e dei regolamenti comunali e, quando necessario, nella rimozione dei veicoli fin dalle prime ore del mattino.

“Lo scorso fine settimana – conclude – la rimozione delle auto in sosta è avvenuta soltanto alle 17.30, nonostante i veicoli fossero parcheggiati irregolarmente fin dalla mattinata”.

Il capogruppo di minoranza conclude con un appello all’amministrazione comunale affinché intervenga con misure più efficaci: “I cittadini di Oliveto Lario non possono più tollerare una situazione di assoluta anarchia in un territorio che, per le sue caratteristiche e le sue bellezze, merita di essere tutelato”.