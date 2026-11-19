Da venerdì 20 a domenica 22 novembre incontri, dibattiti e laboratori

Pietro Radaelli: “Per la nostra generazione la formazione politica non è un lusso, è una necessità”

PIANI RESINELLI – Più di cento ragazze e ragazzi provenienti da tutta la Lombardia si ritroveranno ai Piani Resinelli da venerdì 20 a domenica 22 novembre per partecipare a “Verso un mondo dove è ancora tutto da fare”, la scuola di formazione politica promossa dai Giovani Democratici e dal Partito Democratico della Lombardia. Tre giorni di incontri, dibattiti, tavoli di lavoro e laboratori pratici, ispirati a un verso di Francesco Guccini, con la partecipazione di parlamentari, eurodeputati e amministratori.

Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano Gianni Cuperlo, Nicola Zingaretti, Chiara Braga, Brando Benifei e Filippo Sensi. Un appuntamento che punta a offrire ai giovani strumenti di approfondimento e confronto sui principali temi politici e sociali.

“Per la nostra generazione la formazione politica non è un lusso, è una necessità”, sottolinea Pietro Radaelli, lecchese e segretario regionale dei Giovani Democratici della Lombardia. “Viviamo in un tempo in cui sembra che tutto sia già deciso altrove: dagli algoritmi, dalla precarietà, da affitti che non riusciamo più a sostenere. Noi pensiamo invece, con Guccini, che sia ancora tutto da fare”.

Per Radaelli, la partecipazione di oltre cento giovani rappresenta un segnale importante: “C’è una generazione che non si rassegna e ha voglia di impegnarsi. Ma per cambiare le cose servono strumenti, studio e confronto, e questa scuola nasce proprio per costruirli insieme, ascoltando chi la politica la fa ogni giorno e mettendo in campo le nostre idee”. La scelta dei Resinelli ha inoltre un significato personale per il segretario regionale: “È un luogo del cuore, una montagna che per tanti di noi lecchesi è casa, e dove si impara che le salite si affrontano insieme”.

Sull’importanza della partecipazione giovanile interviene anche Silvia Roggiani, segretaria regionale del Partito Democratico della Lombardia, che guarda già alle elezioni regionali del 2028: “Come Partito Democratico della Lombardia vogliamo costruire con i giovani il programma con cui nel 2028 offriremo ai lombardi un’alternativa alla destra che governa la Regione”. Tra le priorità indicate, l’aumento dell’offerta di alloggi a canone accessibile e il miglioramento dei collegamenti per chi si sposta quotidianamente per studio o lavoro.

Il programma si aprirà venerdì 20 novembre alle 18 con i saluti istituzionali di Radaelli, del vicesegretario regionale del PD Matteo Rossi, della segretaria dei GD Lecco Elena Lo Monte e del segretario del PD Lecco Manuel Tropenscovino. A seguire, in collaborazione con il gruppo S&D, il primo panel sarà dedicato al ruolo della politica in un mondo che cambia con l’intelligenza artificiale, con l’eurodeputato Brando Benifei.

Sabato 21 novembre la mattinata sarà dedicata al tema della casa con l’incontro “Abitare in Lombardia: un diritto negato”, introdotto da Federico Bottelli, presidente della Commissione Casa del Comune di Milano. Alle 11 si parlerà invece di storia della sinistra giovanile italiana, dalle radici della FGCI all’attualità dei Giovani Democratici, con Gianni Cuperlo, deputato e presidente della Fondazione DEMO, e Nicola Zingaretti, eurodeputato. A introdurre il confronto sarà lo storico Alessandro Pancalli, dell’Università La Sapienza di Roma.

Nel pomeriggio il senatore Filippo Sensi sarà protagonista dell’incontro “La comunicazione ha ucciso la politica?”, seguito da workshop pratici dedicati ai social network e alla copertura degli eventi. Alle 17 l’attenzione si sposterà sulle prospettive della Lombardia con “Verso Lombardia 2028”, iniziativa realizzata in collaborazione con il Gruppo PD in Consiglio regionale. Sono previsti tavoli di lavoro su occupazione e formazione, trasporti e infrastrutture, sanità e welfare, università e ricerca, con la partecipazione di alcuni consiglieri regionali, tra cui Davide Casati, Simone Negri, Gigi Ponti e Paolo Romano.

Domenica 22 novembre la giornata si aprirà con tre laboratori paralleli: uno sul costo dell’energia, con l’associazione Ci sarà un bel clima e il divulgatore Giovanni Ludovico Montagnani; uno sulle nuove forme di partecipazione democratica, con Eumans; e un terzo dedicato agli strumenti organizzativi per le federazioni.

Alle 11 è in programma il confronto “Costruiamo un’alternativa: il ruolo dei GD verso le sfide del 2027”, con la comasca Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera dei Deputati, la vicesegretaria nazionale dei GD Tiziana Elli e il presidente nazionale dei Giovani Democratici Alessandro Monciotti.

La scuola si concluderà alle 14.30 con l’Assemblea regionale aperta dei Giovani Democratici della Lombardia. Le conclusioni saranno affidate a Silvia Roggiani ed Erica Resnati, neo-vicepresidente della Consulta ANCI Giovani Lombardia.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà inoltre attivo il laboratorio di podcast “Rifugio Democratico”, curato da Christian Caccia.