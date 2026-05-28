Orizzonte per Lecco: “Nessuna trattativa in corso, ma l’apparentamento è lo strumento più trasparente”

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Dopo il primo turno il gruppo guidato da Mauro Fumagalli analizza il risultato elettorale e rilancia il proprio percorso politico

Nel confronto sul ballottaggio indicate come priorità partecipazione, autonomia politica e scelte strategiche per il futuro della città

LECCO – Nessuna trattativa in corso con il centrodestra guidato da Filippo Boscagli né con il centrosinistra a supporto di Mauro Gattinoni, protagonisti del prossimo ballottaggio, ma “interlocuzioni preliminari” e la convinzione che l’apparentamento sia “lo strumento più coerente, trasparente e rispettoso” nei confronti degli elettori in vista del ballottaggio. È quanto emerso dalla riunione convocata nella serata di mercoledì 27 maggio da Mauro Fumagalli insieme ai candidati, sostenitori e simpatizzanti di Orizzonte per Lecco dopo il primo turno delle elezioni comunali.

Nel corso dell’incontro il gruppo ha analizzato l’esito del voto del 24 e 25 maggio, condividendo anche le attestazioni di stima e incoraggiamento arrivate nelle ore successive alla consultazione elettorale. Secondo Orizzonte per Lecco, il risultato ottenuto confermerebbe l’esistenza di “un diffuso desiderio di una politica capace di dialogare, costruire e mettere realmente al centro il bene della città”.

Il gruppo ha interpretato il consenso raccolto come un riconoscimento della “specificità della proposta” avanzata dalla lista, richiamando in particolare “la coerenza tra stile, metodo e contenuti”, “la qualità dei toni utilizzati durante tutta la campagna elettorale”, l’autonomia rispetto a “gruppi elettorali e centri di potere” e “l’attenzione esclusiva all’interesse della città”.

Per Orizzonte per Lecco il risultato ottenuto rappresenta inoltre “una base solida” sulla quale costruire una presenza politica stabile anche nei prossimi anni, attraverso il lavoro che Mauro Fumagalli porterà avanti in Consiglio comunale insieme all’intero movimento.

Tra i temi affrontati anche il ballottaggio e i primi contatti avvenuti dopo il voto. Orizzonte per Lecco ha precisato che “allo stato attuale non è in corso alcuna trattativa, ma soltanto interlocuzioni preliminari”.

Tra i punti ritenuti centrali per eventuali sviluppi futuri, Orizzonte per Lecco indica la necessità di garantire processi decisionali “realmente partecipati e trasparenti”, mantenendo autonomia politica e di contenuti e ribadendo l’irrinunciabilità di alcune scelte strategiche per il futuro della città e per il ruolo di Lecco come capoluogo.

Il gruppo sottolinea inoltre che eventuali incarichi o rappresentanze dovranno restare subordinati ai contenuti, considerati “strumenti per realizzare obiettivi e valori condivisi, non il fine dell’azione politica”.

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