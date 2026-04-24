Orizzonte per Lecco svela la lista dei candidati: “Ci unisce l’amore per Lecco”

32 uomini e donne con competenze specifiche: “Vogliamo spenderci per il bene comune con serietà, competenza e impegno”

Il candidato sindaco Mauro Fumagalli: “Cos’è oggi Lecco e quali sono le sue potenzialità? Da queste domande abbiamo immaginato le prospettive e le soluzioni ai problemi”

LECCO – Anche la lista civica Orizzonte per Lecco, a sostegno del candidato sindaco Mauro Fumagalli, ha presentato nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 aprile, la lista con i 32 candidati e candidate al consiglio comunale. Il luogo scelto è stato piazza Cermenati, nel centro della città.

“Siamo qui per far conoscere queste 32 persone che hanno deciso di accompagnarci nella sfida elettorale che ci aspetta il 24 e 25 maggio: tutte persone innamorate di questa città che hanno deciso di metterci la faccia e questo non è scontato – ha detto Mauro Fumagalli -. Questo lungo non è casuale perché siamo in una delle piazze più importanti di Lecco, uno dei luoghi in cui i cittadini si incontrato, in cui si attivano le relazioni, in cui si parla delle cose belle e delle cose brutte che riguardano la città. Da qui vediamo il lago e le montagne e proprio partendo dalla specificità di una città ‘che sta in mezzo’ a diverse situazioni, abbiamo scelto lo slogan ‘Lecco la città che unisce’. Il tutto sotto lo sguardo di Mario Cermenati, una figura molto rappresentativa della storia civile, politica e culturale di Lecco e noi abbiamo la stessa ambizione: affrontare le cose con metodo rigoroso. Vogliamo capire i progetti, studiarli e approfondirli, poi cercare di tradurli in scelte amministrative, forti dell’amore che abbiamo per la nostra città”.

“Qui accanto a me ci sono persone che vogliono spendersi per il bene comune con serietà, competenza e impegno – ha continuato Fumagalli -. Siamo una lista civica che non ha alle spalle partiti, e lo dico ritenendo i partiti una cosa importante, ma abbiamo fatto la scelta di privilegiare il nostro essere cittadini, per ritrovarci uniti unicamente attorno al bene della città. Ringrazio queste 32 persone perché si sono messe a disposizione con molta generosità. Al di là di questo mi preme sottolineare come il 25% dei componenti siano giovani Under 35 e tra questi la metà hanno meno di 25 anni. Io, nella vita lavorativa, mi sono sempre occupato dei giovani e so che i giovani non vogliono essere considerati una categoria da proteggere o per la quale fare qualche cosa, sono convinto che i giovani desiderano essere protagonisti. Perciò credo sia molto più importante avere i giovani in lista piuttosto che scrivere promesse nel programma, perché possano essere protagonisti di un pensiero e di una costruzione di scelte per la loro città”.

Mauro Fumagalli ha sottolineato come ognuno dei candidati abbia competenze specifiche in vari campi: insegnanti, studenti, imprenditori, esperti di settore: “Faccio solamente due nomi perché sono esemplificativi: il primo è quello Maddalena Crudo, studentessa di 19 anni appassionata della sua città, il secondo è Mauro Masic, ex tenente colonnello dei Carabinieri, con competenze specifiche sul tema sicurezza. Come programma non abbiamo stilato una enciclopedia ma a guidarci sono le stesse specificità della città. Cos’è oggi Lecco e quali sono le sue potenzialità? Da queste domande abbiamo immaginato le prospettive e le soluzioni ai problemi”.

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La lista dei candidati di Orizzonte per Lecco