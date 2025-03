Osnago, Antonio De Luca presidente del circolo di Fratelli d’Italia

L’elezione per acclamazione è avvenuta sabato mattina

“Sono qui per dare il massimo, per lavorare uniti e per costruire il futuro che sappiamo di meritare”

OSNAGO – Antonio De Luca è il nuovo presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Osnago. L’elezione è avvenuta sabato scorso per acclamazione durante la riunione degli iscritti a cui hanno preso parte anche i vertici lecchesi del partito guidato da Giorgia Meloni.

“Sono qui per dare il massimo, per lavorare uniti e per costruire il futuro che sappiamo di meritare – ha detto De Luca che negli ultimi mesi aveva ricoperto il ruolo di commissario dello stesso circolo – . So che la strada davanti a noi non sarà priva di sfide, ma sono convinto che la forza del nostro gruppo e la passione di ciascuno di noi ci porteranno lontano. Ogni passo,ogni idea e ogni collaborazione saranno fondamentali per rendere il nostro circolo un punto di riferimento per tutta la comunità. Grazie a chi ha condiviso questo percorso,senza formalismi ma con autenticità mettendo sempre il cuore in ciò che fa. Insieme, guardiamo avanti e costruiamo il futuro”.

Poi uno sprone ai militanti: “Non abbiate paura di mostrare il vostro orientamento politico, non abbiamo nulla di che vergognarci avanti sempre a testa alta”