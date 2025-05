Osnago: referendum dell’8 e 9 giugno, incontro informativo col PD

La serata è prevista per Venerdì 30 Maggio presso il Centro Civico “Sandro Pertini”

Ospiti dell’evento Paolo Romano e Diego Riva

OSNAGO – La Federazione del Partito Democratico, in collaborazione con il circolo territoriale di Osnago – Cernusco – Lomagna – Montevecchia, organizza, in vista del referendum dell’8-9 giugno, una conferenza pubblica dal titolo “Stabilità e flessibilità del lavoro – I quesiti referendari e le risposte del territorio”.

L’appuntamento è previsto per Venerdì 30 Maggio alle 21.00 presso la Sala Consiliare del Centro Civico “S. Pertini” in Viale Rimembranze a Osnago. Durante la serata, condotta dall’Avvocata Alessandra Colombo, saranno presenti come ospiti il Consigliere Regionale PD Paolo Romano e il Segretario Generale della CGIL Lecco Diego Riva.