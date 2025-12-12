Parcheggi in via Agnesi: interrogazione di Prospettive per Merate

Il documento verrà discusso giovedì sera in Consiglio comunale

Parcheggi sempre occupati: i residenti di via Agnesi chiedono al Comune di intervenire per sistemare la situazione

MERATE – Parcheggi pertinenziali ai condomini di via Agnesi perennemente occupati, in settimana, dai dipendenti di un’azienda vicina. Il gruppo di minoranza Prospettive per Merate ha deciso di accendere i riflettori su una questione che sta creando malumori, da tempo, dai residenti nella via. Una vicenda nota, tanto che alcuni cittadini avevano protocollato nell’ottobre 2024 in Comune una richiesta formale di regolamentazione dei parcheggi, sottoscritta da circa cinquanta residenti.

Un documento rimasto, almeno a detta dei sottoscrittori, lettera morta, tanto da far attivare sul caso i consiglieri di minoranza. “Vorremmo sapere se l’amministrazione comunale, e in particolare il Sindaco sia a conoscenza della richiesta protocollata nell’ottobre 2024 e per quale motivo non sia stato fornito alcun riscontro formale ai cittadini firmatari, anche in relazione agli obblighi informativi connessi ai procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/1990”.

Richieste a cui si aggiunge quella di sapere “se, ed eventualmente con quali tempi, modalità e strumenti regolatori, l’Amministrazione intenda valutare e affrontare la richiesta di regolamentazione dei parcheggi in oggetto” suggerendo, tra le ipotesi, l’introduzione di disco orario, la sosta per soli residenti o altre misure consentite dal Codice della

Strada.