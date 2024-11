Parchi regionali: 465mila euro anche per il territorio lecchese

Investimenti per la manutenzione e la valorizzazione dei parchi Curone, Grigna, Adda Nord e Barro

Zamperini: “È fondamentale affrontare questioni come le autorizzazioni paesaggistiche che complicano la vita di chi vive e lavora nei parchi”

LECCO – Per i parchi della provincia di Lecco, tra cui Montevecchia, Grigna e Barro, Regione Lombardia ha destinato circa 346 mila euro attraverso la misura “Contributi regionali a favore degli enti parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri parco e delle infrastrutture esistenti”.

Sono previsti anche fondi per il Parco Adda Nord, con circa 118 mila euro stanziati per interventi di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei serramenti in legno al piano terra di Villa Gina, di cui il 90% è cofinanziato dalla Regione. In totale, le risorse per i parchi del territorio lecchese ammontano a circa 465 mila euro.

Il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, afferma: “Questi enti dovrebbero rappresentare un incentivo per la conservazione dell’ambiente e della biodiversità, piuttosto che essere visti come ostacoli a progetti validi o come vincoli burocratici per le attività umane, in particolare per quelle agricole e rurali”.

Aggiunge inoltre: “È fondamentale affrontare questioni come le autorizzazioni paesaggistiche e altre procedure che a volte creano confusione e complicano la vita di chi vive e lavora nei parchi. Dobbiamo puntare sempre di più sulla semplificazione, mantenendo però un’attenzione rigorosa a questi aspetti, rispettando le normative e tutelando il nostro straordinario patrimonio ambientale. È essenziale anche promuovere il turismo e valorizzare la cultura attraverso eventi e iniziative significative”.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al Presidente uscente del Parco Adda Nord, Francesco Rota, e al Direttore del Parco, Mario Girelli, per il loro prezioso lavoro. Colgo anche l’occasione per congratularmi e augurare un buon lavoro al nuovo Presidente del Parco, Giorgio Monti” conclude Zamperini.

Gli interventi nel dettaglio per i parchi di Lecco